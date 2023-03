Drie haaientanden zouden voldoende zijn om veel ergernis te voorkomen op de Cruquiuskade

Een doodlopend fietspad, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein. Het Parool brengt zulke miskleunen samen in het dossier ‘Kan dat niet anders?’ Vandaag: ontbrekende haaientanden op de Cruquiuskade.

Verkeersgedrag is perceptie. Althans, voor een groot deel. Wie met een auto door de stad rijdt, ergert zich wild aan het sprinkhanengedrag van fietsers. Als diezelfde persoon door de stad fietst, wordt hij juist horendol van automobilisten die onverantwoord omgaan met de enorme hoeveelheid ruimte die ze innemen. Je eigen positie in een verkeerssituatie lijkt allesbepalend voor je mening over het gedrag van de rest.

In zijn algemeenheid kun je zeggen dat het verkeer in Amsterdam uitstekend is geregeld. Onbegrijpelijke verkeerssituaties heb je in de stad eigenlijk niet en dus kunnen verkeersdeelnemers zich niet met goed fatsoen verschuilen achter de onlogische inrichting van de verkeersruimte.

Walhalla

Behalve dan op de hoek van de Cruquiuskade en de Czaar Peterstraat, voor veel Paroolredacteuren het laatste obstakel voordat ze ongehinderd de laatste paar honderd meter naar de redactie trappen. Dit kruispunt líjkt een waar walhalla: alles is geregeld, iedereen weet waar hij aan toe is. Niets staat een soepele afhandeling van fietsverkeer in de weg.

En toch gaat het hier geregeld fout. Fietsers komende vanaf de Cruquiuskade hebben richting Scheepvaartmuseum praktisch altijd rood. Vanuit het perspectief van het kruisende verkeer zou je zeggen: laat ze dan een paar meter voor het verkeerslicht, dus vóór het kruispuntje, stoppen, ze kunnen toch nooit doorrijden. Een stuk of drie haaientanden is genoeg om het hier helemaal goed geregeld te krijgen.

Rubberentegelparadijs

Maar die haaientanden zijn er niet. Het rode asfalt is een modernistisch vloerkunstwerk, zo druk is het beschilderd, maar haaientanden, ho maar. Dat is onlogisch. Het gevolg: rechts heeft voorrang. Treuzelend en wel, ze naderen immers vrijwel altijd rood, kruisen ze hier fietsers die met een stevig vaartje van de Dageraadsbrug komen afgerold, op weg naar de Paroolredactie.

Het leidt tot onduidelijkheid, het laatste wat je nodig hebt in een klassiek-Amsterdamse fietsochtendspits. Het walhalla blijkt een rubberentegelparadijs: niemand van de gepamperde fietsers weet waar ie aan toe is als het even anders gaat. Er is gehannes en getreuzel. Mensen die pas op het laatste moment remmen en daarmee nog meer gedoe veroorzaken. En in het verlengde daarvan, onvermijdelijk: ergernis. In het kader van een logischer inrichting van deze verkeersplek, ten faveure van de Dageraadsbrugfietsers, zouden de fietsers vanaf de Cruquiuskade hier best even kunnen wachten. Toch?