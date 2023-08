Drie gewonden na vechtpartij in Vondelpark

Beeld Joris van Gennip

Rond 21.20 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was er geen vechtpartij gaande. Wel trof de politie drie gewonden aan. Een van hen, een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is met een ‘behoorlijke’ steekwond naar het ziekenhuis overgebracht. Een ander bleek toegetakeld met een slagwapen. Hij werd ter plaatse nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een derde persoon had lichte verwondingen aan zijn arm.

Voor de politie is het nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Een van de slachtoffers heeft verklaard dat hij in de middag op een bankje in het Vondelpark werd aangesproken door drie mannen, van wie een hem sloeg. Diezelfde mannen zouden ’s avonds weer de confrontatie hebben opgezocht.

Vanwege de onduidelijkheid zijn ook twee slachtoffers, een 30-jarige Amsterdammer en een 32-jarige man uit Katwijk, aangehouden. De derde verdachte is een 37-jarige man uit Amsterdam.

