Drie gewonden bij schietincident in De Pijp

Het lijkt te gaan om een poging tot liquidatie. Een getuige zag de daders wegrijden in een witte Volkswagen Caddy.



Volgens getuigen en bronnen in het criminele milieu is de zwaargewonde een Pakistaans-Amsterdamse crimineel die 'Zakob' wordt genoemd. Hij zou meermaals zijn geraakt door een man die uit de bestelbus was gestapt, onder meer in zijn borst. Hij zou er heel slecht aan toe zijn geweest voor hij na de eerste reanimatie werd afgevoerd.



Het zwaargewonde slachtoffer zou behoren tot een groep criminelen die vaak in de voormalige coffeeshop Today komt - die geen coffeeshop meer mag zijn omdat die te dicht bij een school ligt. Tot die groep behoorde ook de in januari in De Pijp geliquideerde Anass el Ajjoudi, 'Boeloeloe'.