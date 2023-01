Drie gewonden bij grote brand aan de Vlaardingenlaan in Nieuw-West

Het vuur bleek te woeden in een appartement op de zevende verdieping. Beeld Het Parool

De brand brak rond 13.50 uur uit in een nieuw complex, dat in 2022 werd opgeleverd. De oorzaak is nog onbekend. Omdat aanvankelijk de oorsprong van de brand niet duidelijk was werd door de brandweer opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Het vuur bleek te woeden in een appartement op de zevende verdieping. Bij de brand raakten drie personen gewond: allen hebben rook ingeademd, één persoon heeft brandwonden opgelopen.

Schade

Een onbekend aantal woningen is na de brand ontruimd, het is onduidelijk wanneer bewoners weer terug kunnen. De schade is niet heel groot, wel is er rook- en waterschade. De brandweer adviseert omwonenden die last hebben van de rook hun ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Grote brand op 7e etage in een flatgebouw aan de #Vlaardingenlaan in Amsterdam Slotervaart. pic.twitter.com/MRw7Ahpsil — Robby Hiel (@PersburoUNN) 6 januari 2023