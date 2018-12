Drie gewapende overvallen binnen twee uur tijd

Dat stelt een woordvoerder van de politie naar aanleiding van de eerste onderzoeken.



De eerste gewapende overval op goudsmid Atelier Luz in de Czaar Peterstraat gebeurde rond 16.00 uur 's middags.



De eigenaar van Luz heeft in een groepsapp van de ondernemers in de straat opgeroepen om camerabeelden te delen.



Ook vraagt de eigenaar of de ondernemers een opvallend persoon hebben gezien. Het zou gaan om iemand tussen de 30 en 35 jaar in een donkerblauwe jas met cap, capuchon en een bril.



Een uur later is een winkel in de Molukkenstraat in Oost aan de beurt. Bij deze overval is de politie op zoek naar twee mannen. Eén is licht getint en rond de 17 jaar. Hij droeg een blauwe vest en grijze bodywarmer. De andere man had een beige jas aan.



In West werd vervolgens voor de derde keer rond 17.30 uur een overval gepleegd op een winkel aan de Bos en Lommerweg.



Een politiewoordvoerder kon in verband met het onderzoek niet zeggen wie er in de zaken aanwezig waren, of er gewonden zijn gevallen en hoeveel er is buit gemaakt.