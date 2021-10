Drie Franse, bewapende mannen gearresteerd op de Gooiseweg

De politie wilde de auto op de Gooiseweg controleren. Beeld ANP

Agenten hadden vanwege de veiligheid andere weggebruikers op afstand gehouden, daardoor ontstond een file.

Dinsdagochtend kreeg de politie een melding dat inzittenden van een auto met een Franse kentekenplaat vuurwapens bij zich hadden. Andere weggebruikers zouden de wapens hebben gezien. De politie ging daarom direct op zoek en kon de auto snel vinden op de Gooiseweg.

Nadat de auto was gestopt konden de drie mannen in het voertuig veilig worden aangehouden. Ze hadden een vuurwapen en een boksbeugel bij zich, die in beslag zijn genomen.