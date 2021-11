Drie doktersassistenten blijven twee weken langer vastzitten

Beeld ANP

De politie Amsterdam heeft donderdag een derde aanhouding verricht in het onderzoek naar een handel in vervalste QR-codes vanuit een dokterspraktijk. Het gaat om een 52-jarige vrouw die in dezelfde praktijk werkt in Amsterdam waar al eerder twee doktersassistentes (30 en 31 jaar) waren opgepakt voor de lucratieve handel.

De vrouwen registreerden mensen alsof ze een vaccinatie hadden gehad, terwijl dat niet was gebeurd. Klanten betaalden daar 500 tot 1000 euro voor. “De QR-codes die de mensen kregen waren dus echt, alleen hebben ze dus geen vaccin gekregen,” aldus een woordvoerder van de politie Amsterdam.

Wat precies de functie is van de derde opgepakte verdachte is niet bekendgemaakt. “Maar ze werkt in dezelfde praktijk,” aldus de woordvoerder. De andere twee verdachten werkten daar als doktersassistenten. De verdachten ‘adverteerden’ online voor hun handeltje. Hoe groot de betrokken dokterspraktijk is en of die nu nog gewoon open is, wil de politie Amsterdam nu niet zeggen.

Tientallen mensen met illegale code

De drie verdachten worden ervan verdacht tientallen mensen zonder vaccin aan een QR-code te hebben geholpen. Ook naar de kopers van deze code wordt verder onderzoek gedaan. De politie sluit niet uit dat meerdere aanhoudingen zullen volgen.

De zaak kwam aan het rollen na een tip van de marechaussee die in een lopend drugsonderzoek deze handel in QR-codes op het spoor kwam. De verdachten hebben, voor zover nu bekend, verder niets met dat drugsonderzoek te maken.

QR-codes zijn nodig om zonder test de horeca binnen te komen. Het kabinet besloot deze week het aantal plekken waar een code nodig is, verder uit te breiden omdat de besmettingscijfers weer oplopen. Zo’n 15 procent van alle Nederlanders wil echter om verschillende redenen nog steeds geen coronavaccin halen.

