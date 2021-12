Drie bestuursleden SP-Amsterdam stappen op: ‘Er leeft een sektarische geest’

Een actievoerder met een vlag van Rood, de voormalige jongerenbeweging van de SP, tijdens het woonprotest. Beeld ANP

De tijd zit erop voor drie jonge bestuursleden bij de SP. Nadat zij vorige week al publiekelijk afstand namen van de koers binnen hun eigen partij, leggen zij nu ook hun bestuurstaken neer. Het gaat om SP’ers die tevens lid zijn van de voormalige jongerenafdeling Rood.

Luc Wiegers, Niels van Leenen en Ivar Kracht schrijven in hun verklaring dat de SP ‘de afgelopen periode in steeds grotere mate’ heeft laten zien niet democratisch te zijn, maar dat ‘eensgezindheid het primaire belang’ is. ‘Binnen de SP leeft een sektarische geest die kritiek, of deze nu georganiseerd of niet is, wil uitbannen en alleen het bestaan van verafgoding toestaat in haar eigen rangen.’

De laatste druppel voor hun definitieve vertrek is dat de SP sprekers of moties van lokale afdelingen niet toestaat tijdens het landelijk congres op 11 december. ‘Dit laat zien dat er niet alleen geen kritiek mag zijn in de ogen van het electoraat; ook moet elke mogelijkheid om kritiek überhaupt intern te overwegen, geweerd worden.’

Tiers Bakker

Het Amsterdamse SP-bestuur bestaat uit negen leden. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor het partijprogramma en de lijst richting de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook hoort de opzet van de campagne tot de taken van het bestuur. Naast het vertrek van de drie leden zal ook afdelingsvoorzitter Meta Meijer binnenkort aftreden wegens een verhuizing – waardoor nog maar vijf leden overblijven.

Frans Rein Jurrema neemt de taken intern op zich, totdat iemand wordt verkozen. Hij zegt het te betreuren dat de drie vertrekken bij de SP. “Het komt als een verrassing. Donderdag zullen we dit bespreken in het bestuur.”

Het is al langer onrustig bij de partij. In juni van dit jaar nam de SP officieel afscheid van jongerenafdeling Rood. In oktober werden SP-leden die openlijk met de afdeling sympathiseerden geroyeerd. Het vertrek van de drie jonge bestuursleden betekent dat de SP in Amsterdam steeds minder invloeden vanuit Rood krijgt.

In Amsterdam blijven, voor over bekend zijn, alleen raadsleden Tiers Bakker en David Schreuders nog over als openlijke sympathisanten van Rood. Bakker zit op dit moment thuis om gezondheidsredenen, al is het ook nog onduidelijk of hij terugkeert – dit in verband met een aanhouding van huiselijk geweld in 2018. Schreuders blijft voorlopig wel zijn taken als raadslid vervullen, al lijkt het erop dat hij niet op de kandidatenlijst zal verschijnen tijdens de verkiezingen volgend jaar.