Drie beschietingen, een autobrand en een liquidatie: de Den Helderstraat snakt naar rust

De beruchte woning aan de Den Helderstraat. Beeld Nosh Neneh

Een bewoner die op de fiets arriveert bij zijn flat in de Den Helderstraat, was op 31 januari 2014 een van de weinige getuigen die zagen hoe de schuinoverbuurman Tarik el Idrissi in de ochtend van 31 januari 2014 door twee mannen werd doodgeschoten in zijn grijze Opel Astra, voor zijn woning op vierhoog.

De ex-topkickbokser, na blessures afgegleden in de misdaad, was vanuit zijn logeeradres gekomen om de deur open te doen voor de schilders.

“Die dag vergeet ik nooit meer. Ik hoorde knallen en zag twee mannen rustig weglopen naar de auto aan de overkant,” zegt de buurman, die gezien het gespreksonderwerp liever niet met zijn naam in de krant wil. “Eerst dacht ik dat ze restjes vuurwerk hadden afgestoken of zo, het was niet zo heel lang na oud en nieuw en wat mistig. Ik haastte me naar mijn werk. Toen al die sirenes over de IJdoornlaan kwamen, besefte ik pas dat de buurman was doodgeschoten.”

Ontruimd en gesloten

Nu is hij blij dat het appartement op één hoog, een paar portieken van het zijne, vrijdag is ontruimd en gesloten in opdracht van burgemeester Femke Halsema.

“Het is daar nooit rustig geweest. Die familie die daar woonde maakte herrie, maar had kennelijk ook grote problemen.”

Het gaat om een vader, een moeder en een zoon.

In de nacht van 5 op 6 maart werden zes kogels afgevuurd op de deur in het portiek. Ruim een week later, in de nacht van 13 op 14 maart, brandde de auto van het gezin af.

“Ik hoorde een harde knal en die auto van de moeder stond in lichterlaaie, daar schuin tegenover hun huis.”

Ruim een maand later, in de nacht van 23 op 24 april om middernacht, werd de achterkant van de woning zeker twee keer beschoten vanaf Markengouw. Eén kogel ging door een slaapkamerraam.

Angst

Om de angst onder omwonenden wat te dempen en toekomstig geweld mogelijk te registreren, plaatste de gemeente camera’s op de Den Helderstraat en op Markengouw, maar die werden op 1 juli weer weggehaald.

De buurt snapte daar niets van. “De politie en de gemeente hadden wel gezegd dat het tijdelijk was, maar dan denk je aan een jaartje of zo. Je verwacht toch niet dat ze die camera’s na twee maanden zomaar weghalen terwijl die familie daar nog woont?” zegt de buurman. “We waren allemaal even verbaasd.”

Donderdag om 3.40 uur hoorden buren wéér een knal. Het keukenraam van weer dezelfde woning was doorboord. Het kogelgat is provisorisch afgeplakt, op de deels dichtgetimmerde ruiten melden posters dat de woning is gesloten.

Waar het gezin naar toe is, weten de buren niet.

“In een brief die we allemaal hebben gekregen staat dat de sluiting voor drie maanden is, maar niet wat daarna de bedoeling is. Komt diezelfde familie dan weer terug en begint alles opnieuw?”

Familie zegt niets te weten

Dat kan afhangen van het nadere onderzoek. De familie heeft steeds volgehouden niet te weten waar het geweld vandaan komt – maar de recherche gelooft dat niet.

Volgens het onderzoeksteam is het geweld tegen één specifiek gezinslid gericht. Hij was in 2019 ook al bedreigd met een vuurwapen.

Het gezin zegt angstig te zijn door de beschietingen, maar klaagt ook dat de politie bevooroordeeld is en een eenzijdig beeld schetst. De familie heeft de schutting aan de kant van Markengouw verhoogd en een alarminstallatie en camera’s geplaatst en vond dat wel genoeg.

‘Het zijn steeds kogels’

Burgemeester Halsema laat de rust en veiligheid in de buurt prevaleren, overigens met instemming van woningbouwvereniging Rochdale.

Of de buren zich weer gerust voelen? Nee, zegt een anonieme buurman. “Eerst dacht je bij een knal aan vuurwerk, maar die tijd is voorbij voor ons. Hier zijn het steeds kogels.”