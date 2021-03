Drie Amsterdamse raadsleden naar Den Haag

ChristenUnie-raadslid Don Ceder. Beeld Lin Woldendorp

Dat valt te concluderen op basis van de exitpoll van Ipsos, in opdracht van de NOS. Zoals het er nu uitziet zal ChristenUnie-raadslid Don Ceder naar Den Haag vertrekken, net als D66-raadsleden Hülya Kat (nummer 17 op de lijst) en Alexander Hammelburg (nummer 23). Eind vorig jaar vertrok Bij1-raadslid Sylvana Simons al uit de raad, om zich volledig te kunnen storten op de campagne. Met succes, Bij1 leek een moment één zetel in de Tweede Kamer te gaan halen, maar komt nu toch uit op 0. Dit kan wel weer 1 zetel worden.

Het ziet er wel naar uit dat PvdA-raadslid Sofyan Mbarki, die door zijn partij op plek 16 was gezet, voorlopig nog in de gemeenteraad blijft. Zijn partij bleef stabiel met 9 zetels. Vier jaar geleden was dit het slechtste resultaat in de geschiedenis van de PvdA.

Blijdschap bij D66

Lokale D66-leider Reinier van Dantzig reageerde op een onlinebijeenkomst euforisch op de grote overwinning van zijn partij. Vooral de wetenschap dat D66 ruim groter is dan de PVV, zorgt voor blijdschap. “De PVV is verslagen, op naar goud in Amsterdam,” zei hij. De partij bereid zich voor op een ‘slag om Mokum' bij de raadsverkiezingen van 2022.