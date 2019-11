Drie Amsterdamse plofkrakers alsnog uitgeleverd aan Nederland

Plofkraak in Duitsland in de stad Meppen in 2016. Hier worden de mannen niet van verdacht. Beeld EPA

Ze zouden in februari 2017 liefst 120.000 euro en 118.000 euro hebben buitgemaakt uit met gas opgeblazen geldautomaten in Noordrijn-Westfalen, niet ver over de grens met Nederland en België. De drie zouden geldbedragen, auto’s, motoren, sieraden, horloges en merkkleding hebben witgewassen.

Van Wougroep

Aanvankelijk zouden ze in Duitsland terechtstaan, maar nadat de zaak aan de Duitse autoriteiten was overgedragen, bedachten die zich en nam justitie in Amsterdam de dossiers terug.

Vooral Omar E., ‘Centjes’, is een beruchte crimineel. Hij komt uit de Van Wougroep uit de Diamantbuurt en omgeving en wordt met veel grof geweld in verband gebracht, als dader én als slachtoffer.

Na mislukte pogingen hem dood te schieten kreeg hij in augustus vorig jaar nog tien maanden cel omdat hij zich had bewapend met twee vuurwapens en pepperspray. Hij was met een tot vuurwapen omgebouwd gaspistool en de pepperspray gepakt op een terras op het Leidseplein.

In de periode daarvoor zou hij zich met de anderen hebben beziggehouden met de lucratieve plofkraken, waarbij ravages werden aangericht.

Beschieten coffeeshop

Op 25 januari 2017 zouden ze een BMW-5-serie hebben gestolen van een Amsterdamse particulier; op 13 februari 2017 zouden ze een Kia Rio hebben gestolen van autoverhuurder Diks in de Van Ostadestraat, in de buurt van Omar E.’s ouderlijk huis. In Utrecht en Amsterdam zouden ze kentekenplaten hebben gestolen.

De plofkraak waarbij de drie volgens justitie 118.000 euro meenamen, was op 1 februari aan een hoofdstraat door Neukirchen-Vluyn tussen Duisburg en Venlo. Goed twee weken later, op 17 februari, zouden ze op een vergelijkbare manier de geldautomaat hebben opgeblazen van de Commerzbank in Aachen-Simmerath, onder Aachen vlakbij de Belgische grens. Er werd geen buit gemaakt.

In de dossiers figureren ook enkele andere verdachten.

Omar E. was in beeld gekomen in een onderzoek naar het beschieten van een coffeeshop in Amsterdam medio 2016. De recherche luisterde zijn telefoon af en ving gesprekken op die over de plofkraken in Duitsland leken te gaan, en over de daarbij gebruikte BMW, waarin lege geldcassettes waren gevonden.

Op een in Duitsland gemaakte ‘flitsfoto’ na een snelheidsovertreding met de Kia herkenden Amsterdamse agenten vervolgens Omar E. en Hasan K.

Veiligheidsmaatregelen

In het voorjaar probeerde advocaat Nancy Dekens van verdachte Omar E. tevergeefs de Amsterdamse rechters via ‘een wrakingsverzoek’ van de zaak te krijgen. Nu gaat het proces op dinsdag 26 november verder.

Dekens ziet onvoldoende bewijs tegen haar cliënt. “Er zijn geen technische sporen, zoals dna, en er zijn geen getuigen. Het is een vreemd, voornamelijk Duits dossier dat met name steunt op Amsterdamse agenten die zeggen Omar en Hasan op een onduidelijke flitsfoto te hebben herkend. Dat is het.”

In Duitsland zijn de laatste jaren veel vaker plofkraken gepleegd door Nederlandse criminelen, vooral uit de omgeving van Utrecht en Amsterdam. Lang was de reden dat banken in Duitsland minder veiligheidsmaatregelen hadden genomen om de geldautomaten tegen het grove geweld te beschermen.

Inmiddels slaan plofkrakers alweer geregeld toe in Nederland. Ook Amsterdam heeft met vele zaken te kampen gehad, waarbij grote schade werd aangericht en omwonenden gevaar liepen. Vorige maand raakte voor het eerst een buurman gewond door een plofkraak in de Haarlemmermeerstraat in Zuid. Hij sliep toen rondvliegend glas in zijn gezicht terecht kwam.