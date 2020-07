Drie Amsterdamse horecagelegenheden dicht vanwege coronabesmetting

Bij drie horecagelegenheden in Amsterdam zijn deze week coronabesmettingen geconstateerd. Alle drie de zaken sluiten de komende tijd tenminste tijdelijk de deuren.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft in samenspraak met de GGD besloten om de namen van de zaken vrij te geven. Die opmerkelijke beslissing is genomen om de bezoekers te informeren. Het gaat om Café in the City op het Kleine-Gartmanplantsoen, No Rules op het Marie Heinekenplein en café Zwart op de Dam.

De GGD en de Veiligheidsregio schrijven dat ze zich grote zorgen maken over recente besmettingen in de Amsterdamse horeca. Personeel en bezoekers wordt nogmaals gevraagd om bij klachten thuis te blijven.

Amsterdam is een van de plekken in Nederland met relatief veel nieuwe coronabesmettingen. Mede daarom besloot burgemeester Femke Halsema deze week op enkele drukke plekken in de stad een mondkapjesplicht in te voeren.

De besmettingen in de drie kroegen zijn in beeld gekomen tijdens het bron-en contactonderzoek van de GGD. De meeste besmettingen werden geconstateerd bij Café in the City: tien. Het café sluit de komende tijd vrijwillig de deuren. No Rules, waar vier besmettingen zijn geconstateerd, houdt alleen het bargedeelte gesloten. Bij café Zwart heeft een personeelslid een aantal dagen gewerkt met klachten, schrijft de Veiligheidsregio. Het bargedeelte van het café wordt daarom gesloten. Het terras blijft open.

Volksgezondheid

“Wij hadden dit liever niet gehad, maar het belang van de volksgezondheid is groter dan dat van de individuele bedrijven,” zegt Eveline Doornhegge van Koninklijke Horeca Nederland over de beslissing om de zaken bij naam te noemen. “We proberen met z’n allen de protocollen strak te houden, maar dat moeten de gasten en medewerkers ook doen. Iedereen die zich niet goed voelt, moet zich laten testen en thuisblijven.”

Toch voelt het ergens wel oneerlijk, vertelt Doornhegge. “In de Albert Heijn kunnen ook mensen zijn besmet. Daar weet de GGD van. En toch proberen we die niet te sluiten,” zegt ze. “We zien dat waar mensen samenkomen, meer besmettingen plaatsvinden. Of dat nou thuis is, in de horeca of in sportscholen.”