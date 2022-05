Drie Amsterdamse bedrijven ‘witwasfamilie’ Basnoe gesloten

Een inval in een van de panden. Beeld FOTO POLITIE

Het gaat om een reisbureau in de Eerste van der Helststraat in De Pijp, een tropische winkel aan het Krugerplein in Oost en een bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Zuidoost.

Op alle drie de locaties zijn tijdens invallen op 12 april grote bedragen in contanten gevonden, veelal in verborgen ruimtes, en spullen die dienstig zijn bij het ondergronds bankieren waarvan de tien verdachte familieleden worden beschuldigd.

Verborgen ruimte achter luik

In het onder Surinamers populaire reisbureau in De Pijp lag 160.665 euro en kleinere bedragen in Britse ponden, dollars en Indiase roepie. Achter in een kantoor zat achter een luik in een kastenwand een trap naar een verborgen ruimte waar twee kluizen stonden, waarin ook drie kogels voor in een pistool. Een administratie met (bij)namen en bedragen duidt volgens de recherche op een boekhouding voor ondergronds bankieren. In het kantoor stond ook een geldtelmachine.

Onderschepte berichten wijzen volgens het onderzoeksteam uit dat in het pand contant geld wordt ingeleverd en opgehaald, ‘zeer vermoedelijk afkomstig uit de handel in drugs’. Bekende criminelen liepen met tassen het pand in en uit. ‘Het is niet ondenkbaar dat zij een vuurwapen voorhanden hebben. Dit blijkt uit meerdere strafrechtelijke onderzoeken’, aldus het sluitingsbevel.

De familie gebruikte volgens justitie een netwerk van verschillende panden in de stad en omgeving om het grootschalige witwassen gaande te houden. De oudste broer uit de familie die het reisbureau runt, zegt dat zijn rol in het witwassen klein was en ontkent dat er grote geldbedragen werden vervoerd naar de winkel.

De reden voor zoveel cash in een afgesloten kluis was volgens hem dat klanten geregeld contant betalen voor vakanties en de hoge rente die betaald moet worden op het geld van een bankrekening. Daarom is het volgens de exploitant niet vreemd dat er een geldtelmachine stond. De kogels waren oud, uit de tijd dat hij bij een schietvereniging zat, zei hij.

Tropische winkel

In de tropische winkel aan het Krugerplein lag in een verborgen ruimte in een poef 72.730 euro. Die ruimte moest met een pasje worden geopend. Er stond een een geldtelmachine en lagen twee tokens zoals criminelen gebruiken bij overdracht van misdaadopbrengsten, waardoor partijen elkaar herkennen zonder hun identiteit op te geven.

Ook de winkel werd volgens de politie gefrequenteerd door criminelen met tassen. Dat de zaak aan het Krugerplein ook gewoon een winkel was, met daarboven een woning, levert volgens burgemeester Halsema extra gevaar op van geweld. De broer die de winkel uitbaatte, schikte in 2015 met justitie een eerdere strafzaak waarin 469.000 euro was gevonden. Die werden verbeurd verklaard.

De eigenaar stelt dat ‘hawalabankieren’ (de gebruikte methode van ondergronds bankieren) ‘een eeuwenoud systeem is waarbij ook van oudsher kleine geldbedragen op locatie A worden ingeleverd en op locatie B worden uitgekeerd’. Dat heeft volgens hem niets met crimineel geld van doen.

In het bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Zuidoost lag 138.670 euro, gebundeld met elastiekjes in een poef met een verborgen ruimte. Ook lagen er aantekeningen die volgens de politie ‘mogelijk duiden op cryptowallets’, een geldtelmachine en een blanco kaart waarmee verborgen ruimten geopend kunnen worden, ook die in een salontafel en in een geldla.

Criminelen met tassen

De politie stelde vast dat ‘circa 380 personen, van wie velen te linken zijn aan zware criminaliteit, het pand hebben bezocht gedurende de periode 24 februari 2020 tot en met 21 december 2021'. Ook hier betrof het weer criminelen met tassen.

Het pand heeft ook ‘een link’ met een pand in De Kwakel waar eerder 11 miljoen euro contant geld, 3000 kilo cocaïne en 6 vuurwapens zijn aangetroffen. De politie heeft waargenomen dat een van de bezoekers van het pand aan de Hoogoorddreef een gevulde tas heeft ontvangen van iemand die het pand in De Kwakel in gebruik had. Daarnaast is er een link met een in beslaggenomen tas met daarin ruim 3 miljoen aan contant geld, vermoedelijk afkomstig uit het pand aan de Hoogoorddreef.