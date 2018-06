Drie Amsterdammers opgepakt voor neersteken advocate

Ze werd gestoken en raakte ernstig gewond. De 38-jarige vrouw liep een groot blijvend litteken in haar gezicht op. Ook raakte ze arbeidsongeschikt en is haar bedrijf failliet.



Het Openbaar Ministerie (OM) maakte de aanhoudingen donderdag bekend. De drie zijn vorige maand op verschillende dagen opgepakt. Het gaat om een twintigjarige, een 21-jarige en een 22-jarige man.



Vierde nog zoek

De verdachten zaten de eerste weken vast in alle beperkingen, wat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mochten hebben. Daarom heeft het OM ervoor gekozen hun aanhouding nog niet eerder bekend te maken.



De vrouw werd op 26 september in het advocatenkantoor aan de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer aangevallen. Bij het incident waren vier mannen betrokken. De vierde is nog steeds zoek.



Het OM kan nog niets zeggen over de mogelijke motieven van de verdachten.