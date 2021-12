Drie Amsterdammers aangehouden voor valse aangiften van beroving

Beeld Joris van Gennip

Het gaat om een 19-jarige vrouw en twee mannen van 20 en 23 jaar oud. Ze zijn alledrie in dezelfde woning in Amsterdam-Zuidoost aangehouden.

De vermoedelijk valse aangiften kwamen tussen maart en juni binnen bij de politie. Volgens de slachtoffers werden zij 's avonds beroofd, of bijna beroofd, tijdens het hardlopen in de omgeving van de Bijlmerweide. De drie beweerden dat ze daarbij door één of meerdere daders werden bedreigd met een steekwapen.

Tijdens het onderzoek kreeg de recherche het vermoeden dat de slachtoffers valse aangiften hadden gedaan, zodat ze een geldbedrag zouden krijgen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De verdachten worden nog verhoord; de politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.