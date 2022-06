Drie Amsterdammers aangehouden voor drugshandel via Telegram

Beeld ANP

De mannen plaatsten advertenties met het bericht dat ze de drugs overal heen konden sturen; zelfs de douane zou kunnen worden omzeild. Het aanbod bestond uit lsd, xtc, 2cb, crystal meth, ghb, dmt, ketamine, hasj, Captagon, mdma en speed.

De politie heeft in verschillende Telegramgroepen een waarschuwing geplaatst waarin zij stelt dat zij de verdachten en hun klanten al langer in de gaten houdt. ‘Zowel online als offline hebben wij deze verdachte en zijn klantenbestand al enige tijd in beeld,’ luidt een deel van het bericht van de politie. ‘Of je nou koper, verkoper of meelezer bent, ook op Telegram laat iedereen zijn online sporen achter. Met deze chatgesprekken, betaal- en klantgegevens gaat ons onderzoek door.’