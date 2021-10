Drie Amsterdammers aangehouden voor afpersing fruithandel Gelderland

Beveiliging bij fruithandel De Groot. Beeld Bart Meesters

Het drietal wordt ervan verdacht ‘een sturende rol te hebben gehad’ bij enkele incidenten, meldt de politie vrijdagmiddag. De politie doelt daarmee op de beschietingen van woningen en een brandstichting bij een woning in Tiel.

De drie zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. “Meer details over hun rol worden op dit moment niet gegeven in het belang van het onderzoek en omdat de verdachten in alle beperking zitten.” Dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Schietincidenten

Na de brandstichting in Tiel in juni werden al vier verdachten aangehouden. Zij werden op heterdaad betrapt en zitten nog vast. “Na hun aanhouding is het onderzoek naar hun mogelijke betrokkenheid bij de vier schietincidenten verder gegaan. De stand van zaken in dit onderzoek komt tijdens de zitting aan de orde, maar de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.”

De politie meldt dat het onderzoek de komende tijd verder gaat en dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.