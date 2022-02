Drie Amsterdammers aangehouden na ontdekking vuurwapens bij verkeerscontrole

Beeld Joris van Gennip

De 19-jarige bestuurder van de auto ontweek de verkeerscontrole door met hoge snelheid weg te rijden. Een andere inzittende was uit de auto gevlucht. Deze 23-jarige man werd al snel in de omgeving aangehouden.

Het voertuig werd niet veel later aangetroffen in de Nieuwe Meerlaan in Amstelveen. Ook de bestuurder werd kort daarna gevonden en gearresteerd. Vlakbij hem troffen agenten een tas met een vuurwapen en munitie aan. Een dag na de verkeerscontrole vonden agenten in de omgeving van de Bosbaanweg nog meer wapens. Om hoeveel wapens het precies gaat, kon een politiewoordvoerder niet zeggen.

De derde, 18-jarige inzittende meldde zich donderdagochtend bij het politiebureau in Zuidoost. Alle drie de verdachten zitten vast en worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.