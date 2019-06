Drie aanhoudingen voor seksuele intimidatie bij Sloterplas

Vrouwelijke agenten in burgerkleding zijn bij de Sloterplas door mannen onder andere achtervolgd. Beeld Mats van Soolingen

De mannen zijn aangehouden omdat ze de agenten hinderlijk achtervolgden en ‘onzedelijke voorstellen’ deden. Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen welke vervolgstappen er na de aanhoudingen zijn genomen.

De vrouwelijke politie in burger - onder meer in sportkleding - is de afgelopen maanden ingezet nadat uit onderzoek bleek dat 51 van de 131 ondervraagde passanten aangaf bij de Sloterplas het slachtoffer te zijn geweest van (straat)intimidatie, zoals seksueel getinte opmerkingen en uitschelden. Na meerdere signalen van dit soort intimidatie besloot de politie in februari het passantenonderzoek uit te voeren.

In een brief aan bewoners rondom de Sloterplas roept de politie op om verdachte situaties en straatintimidatie te blijven melden. Volgens de politie melden slachtoffers zich nog onvoldoende. Ook zij worden opgeroepen om intimidatie altijd te melden.

De handhaving van straatintimidatie staat buiten de Sloterplas op een laag pitje. Het zogeheten sisverbod, dat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan in 2017 doorvoerde, blijkt in de praktijk lastig te handhaven. Huidige burgemeester Femke Halsema gaf als een van de bezwaren dat het betrappen van nafluiters en -sissers veel handhavingscapaciteit vergt.