Drie aanhoudingen na vondst van 54 kilo cocaïne in parkeergarage

De politie heeft twee mannen en een vrouw aangehouden nadat afgelopen woensdagmiddag 54 kilo cocaïne was aangetroffen in een auto in een parkeergarage in Slotervaart. De hoeveelheid drugs had een straatwaarde van ruim 1,3 miljoen euro.