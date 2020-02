Drie aanhoudingen na steekpartij in Govert Flinckstraat

Beeld ANP XTRA

Een van de drie raakte tijdens het gevecht, dat rond 11.00 uur gebeurde, gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Wat zijn precieze verwondingen zijn, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. De persoon verkeert in ieder geval buiten levensgevaar.

Vermoedelijk is er een ruzie aan de steekpartij voorafgegaan, maar de exacte aanleiding is vooralsnog onbekend. “We zijn bezig te onderzoeken wat er precies is gebeurd en hebben hierbij met enkele omstanders gesproken.” De politie zoekt naar getuigen die het gevecht hebben gefilmd.