Drie aanhoudingen na fataal schietincident in Amsterdam-Zuidoost

Sporenonderzoek bij de flat Daalwijk in Zuidoost. Beeld Tahrim Ramdjan

Het drietal meldde zich zelf bij de politie.

Het slachtoffer werd in een appartement op driehoog in zijn rug geschoten. Hulpverleners deden langdurig pogingen hem te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Voor zo ver bekend dinsdagmorgen kwam het slachtoffer niet voor in de systemen van de politie. De eerste tekenen wijzen op een uit de hand gelopen ruzie.

Een onderbuurman hoorde een meisje overstuur bellen met een vriend, met de mededeling dat zij de man had gevonden en eerst ‘dacht dat hij out was’.

Volgens de benedenburen was het kort voor middernacht nog gezellig op het balkon boven, maar zwol rond twaalf uur het lawaai aan. Vervolgens klonk een harde knal en kwamen de ambulance en de politie. Rond kwart voor twee bleek het slachtoffer niet meer te redden. De onderburen zijn gechoqueerd omdat in de flat vooral studenten wonen.

Een bewoonster van een appartement op zeshoog vertelt dat ze geschreeuw heeft gehoord, ‘gegil zoals in een horrorfilm’, en het vallen van zware spullen zoals stoelen, maar geen schot.

Kogel

Een buurman zegt dat het slachtoffer met een huisgenoot in de flat woonde. Het is niet het eerste recente schietincident in Daalwijk, memoreert hij. Op een avond in november 2018 loste een onbekende een schot op een appartement op de achtste verdieping van de flat. De kogel vloog door een raam en raakte de 23-jarige bewoonster, eveneens een student. Zij overleefde haar verwondingen.

Het 26-jarige slachtoffer is de zoveelste jonge man die omkomt door geweld in Zuidoost. In de hele stad vielen vorig jaar 21 doden, van wie zes in Zuidoost. Ze waren tussen de 18 en 35 jaar. Het grove geweld was aanleiding voor verschillende stille tochten en demonstraties.

Beeld Tahrim Ramdjan