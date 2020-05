Drie aanhoudingen na achtervolging in West over de A9, A4 en A10

Beeld ANP

Rond 19.15 uur wilden agenten op de Ookmeerweg een auto met vier inzittenden controleren, maar de bestuurder gaf geen gehoor aan het stopteken. Via de A9, A4 en A10 ging de auto er vandoor waarbij snelheden van 200 km/u werden bereikt. Op de A9 vloog de auto bijna uit de bocht, meldt een woordvoerder van de politie.

In de omgeving van de Heemstedestraat in West zijn drie van de vier mannen aangehouden en is de auto in beslag genomen.

De vierde persoon heeft kunnen ontsnappen. Van hem is bekend dat hij een geel shirt droeg op het moment dat hij op de vlucht sloeg.