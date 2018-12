Drie aanhoudingen 'gele hesjes' in Amsterdam

De ongeveer honderd demonstranten, onder wie enkele Ajax-supporters, uitten hun ongenoegen over een breed scala aan onderwerpen.



De hoge huurprijzen voor Amsterdamse woningen, de accijns op sigaretten en het immigratiebeleid. Het zijn slechts enkele onderwerpen die de gele hesjes veranderd willen zien. Ze zijn ook premier Mark Rutte zat, die ze verwijten voortdurend te liegen. Van alle politieke partijen kan het Forum voor Democratie onder de demonstranten waarschijnlijk op de meeste sympathie rekenen.



Ludieke actie

"We zijn bezorgd voor de volgende generatie," zei initiatiefnemer Jikkenien Deerenberg (55). In navolging van de protesten in Frankrijk en Den Haag vroeg ze een demonstratievergunning aan in Amsterdam."Maar het mag niet gewelddadig worden, het moet een ludieke actie zijn," aldus Deerenberg voor aanvang.



Ze gaf toe een beetje zenuwachtig te zijn. "Ik heb nog nooit een demonstratie georganiseerd. De laatste keer dat ik zelf demonstreerde was in de jaren '80, als havo-scholiere. Toen tegen atoombommen."