Drie 16-jarigen in gestolen Range Rover klemgereden op Bos en Lommerweg

Beeld ANP XTRA

Het incident vond plaats rond 21.15 uur. Volgens de politie is de auto in Hoorn gestolen. Wanneer dat is gebeurd, kan de politiewoordvoerder niet zeggen. De recherche onderzoekt of de inzittenden de diefstal hebben gepleegd.

De drie verdachten zijn naar een cellencomplex overgebracht en hun ouders zijn op de hoogte gebracht. De auto is in beslag genomen en zal worden teruggegeven aan de eigenaar.