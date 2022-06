Drempel om te gaan studeren is nog altijd te hoog voor ongedocumenteerde jongere

Deborah (19): ‘Mijn studie geeft mij de mogelijkheid om te dromen’

Elk examen is toch weer spannend. Niet omdat ze bang is voor het resultaat, maar omdat ze altijd vreest dat ze de toets toch niet mag maken. Stel dat er iemand op haar schouder tikt en zegt: ‘Hé, je hebt geen verblijfsvergunning, de papieren zijn niet in orde en dus mag je geen examen doen.’ Die onzekerheid is er altijd, zegt Deborah, eerstejaarsstudent hbo, studierichting International European Law.

Volgens de landelijke regels mogen ongedocumenteerden vanaf hun achttiende niet werken of studeren. Maar dankzij inspanningen van gemeentes en schoolinstellingen, zoals Amsterdam en alle hogescholen in de stad, kan het op sommige plekken toch.

Deborah (wier achternaam op de redactie bekend is) is een van de weinige ongedocumenteerde jongvolwassenen die de vele hindernissen heeft kunnen nemen om te gaan studeren in Nederland. Het is gelukt, maar wel met een houtje-touwtjeconstructie die, hoe hoog haar cijfers ook zijn, geen enkele garantie biedt op doorgang naar het tweede jaar. “En dat maakt me bang.”

Deborah, Nigeriaans van herkomst, is vier jaar geleden vanuit Zuid-Afrika naar Nederland gekomen, heeft in die tijd vloeiend Nederlands leren spreken, haar havodiploma gehaald en nog een aantal vakken op vwo-niveau gedaan. Ze wilde heel graag gaan studeren. Daarvoor moet haar familie circa tienduizend euro collegegeld per jaar betalen, voor Nederlandse studenten is dat ongeveer 2000 euro. “Ik studeer van het geld dat mijn ouders voor hun pensioen hebben gespaard. Soms hoor ik Nederlandse studiegenoten zeggen: ‘Een zesje is genoeg’. Maar ik moet van mezelf altijd voor een maximale score gaan. Ik kan me niet veroorloven om soms lui te zijn.”

Maar haar studie is, zoals ze zegt, ‘een levensredder’. “Het geeft iets te doen en het geeft mij de mogelijkheid om te dromen. Mijn droom is dat mijn ouders en ik in Nederland mogen blijven, dat ik hier mag werken en verder droom ik van een normaal leven.”