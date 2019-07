Dreigend faillissement AEB: dieselaggregaten staan klaar

Het dreigende faillissement van vuilverbrandingsbedrijf AEB brengt ook de duurzame warmtevoorziening van 35.000 huishoudens in gevaar. Als noodoplossing om de stadsverwarming draaiende te houden, staan paradoxaal genoeg niet erg milieuvriendelijke dieselaggregaten klaar.

Een zegsman van AEB bevestigt dat er hard gewerkt wordt om het aantal noodaggregaten en -ketels uit te breiden. AEB moest vorige week 70 procent van de capaciteit voor zeker een halfjaar stilzetten wegens technische mankementen en veiligheidsrisico’s. Hierdoor is het bedrijf in acute financiële problemen terechtgekomen. Met de gemeente, die aandeelhouder is van AEB, en de banken wordt onderhandeld over een noodkrediet.

Niet alleen de vuilnisverwerking, maar dus ook de stadsverwarming voor huishoudens in Nieuw-West, Noord en West komt in gevaar nu AEB in de problemen zit. De stadsverwarming wordt gevoed door de hitte van de verbrandingsovens.

Duurzaamheidsambities

De twee verbrandingsovens die nog in bedrijf zijn leveren in de zomermaanden genoeg warmte, maar zodra het in september kouder wordt, eist de gemeente dat er noodmaatregelen getroffen worden, voor als het AEB met nieuwe, onvoorziene problemen wordt geconfronteerd. “We werken eraan om de capaciteit van de noodketels uit te breiden,” zegt een woordvoerder van AEB. “Die noodaggregaten draaien op diesel; we verkennen ook of er nog gasgestookte ketels beschikbaar zijn.”

De inzet van dieselaggregaten is een flinke streep door de rekening van de duurzaamheidsambities van de gemeente. De bedoeling is dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij is, stadsverwarming waaronder de warmte van het AEB zou op termijn het alternatief moeten zijn van 350.000 huishoudens.

Een gecontroleerd faillissement met een doorstart van de gezonde bedrijfsonderdelen is een van de toekomstscenario’s voor AEB. De warmte van het AEB wordt gedistribueerd via Westpoort Warmte, een samenwerking van de centrale met energiebedrijf Vattenfall (voorheen Nuon).