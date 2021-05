Drama na val van drie hoog in West: ‘Mijn huisgenoot is dood!’

Admiraal de Ruijterweg: dinsdagochtend viel een persoon uit een raam op de derde verdieping. Beeld Hanneloes Pen

Overbuurvrouw Claudia hoorde om 06.15 uur lawaai. “Ik hoorde gerinkel, alsof een ruit kapot ging, en keek uit het raam. Ik zag aan de overkant een jongen op de stoep liggen, naakt, helemaal onder het glas. Direct daarna kwamen twee andere jongens uit het huis naar buiten. Ze waren helemaal overstuur.”

Buurtbewoner Nienke en haar vriend werden wakker van een harde klap – “alsof een afvalbak werd dichtgegooid” – en van geschreeuw. Nienke zag de twee jongens, twintigers, bij het slachtoffer staan. “Ze probeerden hem te reanimeren. Een van hen rende nog naar de huisartsenpraktijk tegenover het huis.”

Een van de buren belde de hulpdiensten. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet; de hulpdiensten probeerden de jongen te reanimeren. “Dat duurde lang, heel lang,” zegt een van de buurtbewoners.

“Na een tijdje kwam het nieuws dat de jongen was overleden. Het was een drama. De ene zat op zijn hurken te huilen, stilletjes, maar de andere ging door het lint en bleef maar schreeuwen: ‘Mijn huisgenoot is dood, mijn huisgenoot is dood.’ Ik kon niet meer slapen en bleef maar kijken.”

Nienke: “Hij was compleet in shock en begon met fietsen te gooien. Hij wist niet waar hij het zoeken moest.”

Studenten

De twee huisgenoten zijn door de politie aangehouden. Een van de jongens was zo van streek dat hij geboeid moest worden afgevoerd. “Of het opzet is geweest of dat het per ongeluk is gegaan, wordt nu onderzocht,” zegt een woordvoerder van de politie.

Volgens de buurtbewoners zouden het studenten zijn, van begin twintig. “Ze zitten regelmatig met z’n allen te gamen en er staan altijd veel swapfietsen voor de woning,” zegt een van hen.

De straat is afgezet en daardoor rijdt tram 19 om, meldt het GVB.