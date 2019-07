Dragqueens en regenboogvlaggen: kazerne Victor viert de Pride

Kazerne ‘Victor’ in de Dapperbuurt moet het boegbeeld zijn van de modernisering van de Amsterdamse brandweer. De bemanning doet meer dan gevraagd en komt woensdagavond met Victor Pride – een feest van inclusiviteit.

Een jongetje uit de buurt had nou altijd al willen weten wat er achter die grote deuren zit van brandweerkazerne Victor aan de Dapperstraat. Deze woensdagavond staan ze eindelijk open. Dj’s dus, regenboogvlaggen en een podium met dragqueens en flamboyante optredens van de door DJ Mayday aangekondigde ‘meiden’ Luna Maz en Madame Madness.

Het is Victor Pride: een feest in het kader van de Gay Pride, compleet met optredens en dj’s, foodtrucks, et cetera. Een feest zoals dat in de geschiedenis van de hoofdstedelijke brandweer uniek is en tot voor kort (én in andere kazernes in de stad) ondenkbaar.

Het idee kwam vijf weken geleden aan de koffietafel van de Canadese-Amsterdammer Ryan de Haan, naar zijn weten de enige brandweerman van Amsterdam die openlijk homo is. Zou het niet fantastisch zijn als kazerne Victor gedurende de Gay Pride aan de buurt toonde dat, in alle opzichten, iedereen welkom is? Hij ontving hartverwarmend enthousiasme.

“Pretty amazing! We hebben als Amsterdamse brandweer nogal wat negatieve publiciteit gehad, en dat begrijp ik, maar we willen ook óns verhaal laten zien.”

Witte mannenbolwerk

Die negatieve publiciteit betreft de jarenlange strijd waarin commandant Leen Schaap was aangesteld om het witte mannenbolwerk met kracht open te breken, waarin racisme en seksisme de norm waren. Kazerne Victor is sinds januari de eerste ‘proeftuinkazerne’ waar allerlei modernisering wordt doorgevoerd. Een proef van twee jaar moet bewijzen of bijvoorbeeld reguliere ploegendiensten in plaats van de vertrouwde 24-uursdiensten een gezonde brandweercultuur bevorderen.

Bevelvoerder Tom Trotsenburg: “Ryan kwam met het idee en we vonden het meteen top. Werkelijk iedereen in de kazerne heeft iets gedaan om Victor Pride te verwezenlijken. Wij willen heel graag midden in de maatschappij staan en de spil zijn in de wijk. Een open, moderne kazerne zijn. Daar hoort dit heel erg bij.”

Probleem: de termijn om een vergunning voor een feest als dit aan te vragen, is tien weken. Er waren nog maar vijf weken.

Met politieke hulp kwam het goed. De ambulancedienst en de politie sloten enthousiast aan. Op Victor Pride zijn ook volop ambulancebroeders en agenten aanwezig. Er leven al ideeën om het volgend jaar gezamenlijk veel grootser aan te pakken.

‘Photobooth’

Woensdagavond kunnen buurtbewoners, en wie maar wil, het ‘inclusieve’ feest vieren. In de ‘photobooth’ op het binnenterrein, achter de foodtrucks, kunnen bezoekers tussen brandslangen, zuurstofflessen, brandweerhelmen en -jassen een foto maken die buiten wordt vertoond. Daar is ook een serieuze noot: ze krijgen er een tasje met een bijdrage van elke ‘partner’: een rookmelder van de brandweer, een fietslampje van de politie en een condoom van de GGD.

Tegen inlevering van naam en adres. Trotsenburg: “Zo kunnen wij een afspraak maken om thuis langs te komen voor advies over brandpreventie.”

Brandweercommandant Leen Schaap, door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan in 2016 aangesteld om het korps met kracht open te breken en te moderniseren – maar per oktober ontslagen door opvolger Femke Halsema – ziet Victor Pride met trots aan.

“Drie jaar geleden had ik gezorgd voor een brandweerboot voor de Canal Parade, maar toen mocht van de mannen die in de kazernes de macht hadden geen enkele Amsterdamse brandweerman deelnemen. Nu hebben de mannen en vrouwen van Victor dit zelf georganiseerd. Fantastisch,” zegt Schaap. “Ik hoop zo dat deze olievlek niet meer is in te dammen en dat alle kazernes de deuren zullen opengooien. Mijn zorg blijft wel dat er nog een hele strijd is te gaan waarvoor veel kracht nodig is. Ik zie weer niemand uit andere kazernes.”