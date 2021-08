Dragqueen twee keer op één avond geweigerd door Uberchauffeurs: ‘Dit is strafbaar’

Dragqueen Sletlana denkt dat taxichauffeurs niet weten hoe ze met haar om moeten gaan als ze haar zien staan. Beeld Dim Balsem

“Het gebeurde vrijdag op zaterdag twee keer kort achter elkaar,” vertelt Sletlana. De dragqueen moest optreden bij Sexyland in Amsterdam-Noord, maar zowel op de heenweg als op de terugweg werd ze een keer geweigerd. Zodra de Uberchauffeur haar zag staan, besloot die de rit te cancelen en door te rijden, zegt ze.

Volgens gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege (D66) komen taxichauffeurs te makkelijk weg met deze vorm van discriminatie. “We hebben al vaker gevraagd om hierop te handhaven, maar dat lijkt niet te lukken.” Volgens Vroege ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de taxibedrijven zelf. “Zij moeten hun chauffeurs screenen, want dit is strafbaar.”

Zwarte lijst

Daarnaast wil het gemeenteraadslid dat er een zwarte lijst komt van chauffeurs die zich misdragen, zodat ze niet van het ene taxibedrijf naar het andere bedrijf of platform kunnen hoppen als ze ergens eruit worden gegooid.

Dat het probleem alleen rondom Pride lijkt te spelen, is volgens Vroege niet waar. “Met Pride valt het misschien op, omdat er dan meer dragqueens door de stad reizen. Maar het gebeurt het hele jaar door. En dan niet alleen bij dragqueens, maar bij veel meer groepen. Het is een opeenstapeling van incidenten als je de jaarlijkse taximonitor leest.”

Sletlana bevestigt dat het niet de eerste keer is dat ze geweigerd wordt als ze flink opgedoft op pad gaat om op te treden in de stad. “Elke keer als ik moet optreden neem ik een Uber of taxi, maar ik ben altijd bang voor wat er gebeurt als die arriveert. Of ik wel meegenomen word of niet. In het verleden heb ik vaker die problemen ervaren, of het nou Pride is of niet.”

Taxistress

De bekende Amsterdamse dragqueen Dolly Bellefleur zegt de problemen vaker uit de gemeenschap te horen en daarom alleen nog maar met vaste taxichauffeurs te werken. “Ik heb dan een veilig gevoel en geen stress van tevoren of de taxichauffeur mij wel wil meenemen. Maar het is van de gekke dat mensen nog altijd zo gediscrimineerd worden.”

Sletlana denkt dat de taxichauffeurs niet weten hoe ze met haar om moeten gaan als ze haar zien staan. Ze zegt elke weigering te melden bij Uber. Wat er daarna met haar melding gebeurt, is onduidelijk.

‘Zeer verdrietig’

Uber zegt de klachten uiterst serieus te nemen en het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd. “Discriminatie om wie je bent en hoe je eruit ziet is onacceptabel en ik vind het zeer verdrietig dat dit is gebeurd,” aldus General Manager Willem van Limburg Stirum. “Iedereen heeft recht op een veilige rit. Wij hebben contact gehad met de personen die melding hebben gemaakt van discriminatie en zijn direct een onderzoek gestart. Er is geen ruimte voor discriminatie op het Uberplatform en wie zich hier niet aan houdt, wordt direct van het platform verwijderd.”

Ook zegt Van Limburg Stirum dat het taxiplatform volop zijn best doet om discriminatie van zowel passagiers als chauffeurs tegen te gaan. “Wij hebben diverse maatregelen genomen om discriminatie uit te sluiten, zoals het invoeren van een functie binnen de Uber-app om discriminatie direct en veilig te melden. Wij roepen iedereen die met discriminatie te maken krijgt op om hiervan altijd melding te maken.”