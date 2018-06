Dragqueen mishandeld op de Prins Hendrikkade

Monique de la Fressange had opgetreden in The Queen's Head op de Zeedijk en stond op het punt een Uber naar huis te nemen, toen drie mannen de drag queen benaderden, uitscholden en in elkaar sloegen op de Prins Hendrikkade, tussen half 2 en 2 uur 's nachts.



Diva May Day deelde via Facebook een foto van collega De la Fressange na de mishandeling. "Dit was duidelijk hate crime," stelt May Day. Monique de la Fressange heeft aangifte gedaan. Een woordvoerder van de politie bevestigt de aangifte en meldt dat de zaak in onderzoek wordt genomen. "We pakken dit heel serieus op, juist ook omdat er sprake is van lhbt-gerelateerd geweld."



Wibautstraat

Het laatste geval van een lhbt-gerelateerde mishandeling was in januari. De 24-jarige Xeverio werd toen bij metrostation Wibautstraat geschopt, tegen de grond gewerkt, bestolen en met een baksteen op zijn hoofd geslagen vanwege zijn seksuele geaardheid.



De politie zei in eerste instantie niet uit te gaan van antihomogeweld, maar kwam hier later op terug. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen kondigde naar aanleiding van dit incident verdere maatregelen tegen anthihomogeweld aan.