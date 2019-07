Dragqueen Jennifer Hopelezz opnieuw geweigerd door taxichauffeur

Jennifer Hopelezz (l) tijdens de Drag Queen Olympics 2015. Beeld Jennifer Hopelezz

“We waren door de gemeente uitgenodigd voor promotionele video-opnames voor Amsterdam Pride,” vertelt Hopelezz, die in het dagelijks leven Richard Keldoulis heet. “Ironisch genoeg met de boodschap ‘In Amsterdam kan je zijn wie je bent’.” Samen met Lola Veneno, Gary Foster en Saskia de Wildt stond Hopelezz na afloop op een Uber te wachten. “De chauffeur kwam aanrijden, zag twee van ons, annuleerde vervolgens de rit en reed weer weg.”

Het is extra wrang omdat de intentieverklaring om discriminatie binnen de taximarkt tegen te gaan door meerdere taxibedrijven en Hopelezz werd getekend. Alle Amsterdamse Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s), Uber, ViaVan en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) hebben met de gemeente en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) de intentieverklaring ‘discriminatievrije taximarkt’ getekend, in bijzijn van wethouder Sharon Dijksma van Verkeer & Vervoer.

In deze verklaring staat dat chauffeurs in het vervolg altijd aangesproken worden op discriminatie en geholpen worden bij het voorkomen daarvan. Als sprake is van discriminatie door een chauffeur, worden passende maatregelen genomen. Daarnaast hebben taxibedrijven Uber en ViaVan iemand aangesteld die de bewustwording van chauffeurs moet vergroten.

Hopelezz: “Ik heb toen gezegd: dit heeft alleen zin als jullie dit naar de chauffeurs gaan communiceren. Ik heb dit gecommuniceerd binnen de lhbti-gemeenschap, zodat mensen weten dat ze het moeten melden als dit gebeurt.” Hopelezz het incident dan ook gemeld bij het MDRA en Uber. “Ik hoor heel vaak van dit soort incidenten in de gemeenschap, maar veel mensen maken er geen melding van. Ik vind het belangrijk om dat wel te doen, zodat er iets kan veranderen.”

Het was namelijk niet de eerste keer dat Hopelezz niet werd meegenomen door een chauffeur. Na afloop van het slotfeest van Amsterdam Pride vorig jaar gebeurde hetzelfde met een chauffeur van Taxi Centrale Schiphol (TCS). Hopelezz plaatste een video van het voorval op Facebook.

Hopelezz hoopt binnenkort het incident met Uber en de chauffeur te bespreken. “Ik ben bang dat Uber de intentieverklaring ergens onderin de la heeft gestopt. Ik wil vragen: wat hebben jullie gedaan met de plannen om discriminatie tegen te gaan? En ik wil aan de chauffeur vragen of hij überhaupt iets weet over de discriminatieregels van Uber?”

Uber heeft nog niet gereageerd op verzoek tot commentaar.