Draaien vanuit een bakfiets: ‘Alsof stoeptegels voor even de dansvloer zijn’

Nu de nachtclubs voorlopig nog wel even dicht blijven trekt deejaycollectief Koma de grachten op met een draaitafel op een bakfiets. Op pad met drie oude ravers in de vrieskou. ‘Amsterdam, laat je horen!’

Wat is de ideale soundtrack voor een openlucht deejayset op de koude grachten van Amsterdam? Voor een stadscentrum dat bovendien in lockdown verkeert en grijs en grauw oogt? DJ Hero de Janeiro weet het wel. “Lekkere, rustige deephouse,” zegt hij voor hij zich in een bakfiets met daarop gemonteerde draaitafel laat zakken. “Er kijken thuis mensen mee, hè. Die zitten rustig op de bank. Dan moet je niet gaan pompen.’’

De bakfiets komt in beweging. Thomas Robson, doorgaans ook deejay in nachtclubs, bedient nu pedalen in plaats van de volumeknop. Aan het stuur hangt naast de rem een koptelefoon. Daar weer naast is het mobieltje van Edwin Biekmann alias DJ Kid Culture bevestigd. Het is precies één uur op de zaterdagmiddag en de Koma Bak 2 Bak-sessies zijn vertrokken voor een nieuwe livestream vanuit het hartje van de stad.

Oude ravers, zo noemen de drie zichzelf. In de jaren negentig begonnen met draaien in undergroundclubs en nog altijd besmet met het virus van de draaitafel. Alleen: dat andere virus maakt hen de uitoefening van hun vak nu al tien maanden onmogelijk.

Rijdende deejaysessies

Daarom bedachten de vrienden, verbonden door club Koma, gevestigd in de Oosterbar aan de Mauritskade, de rijdende deejaysessies. “Veel deejays streamen in deze tijden vanuit huis. Leuk, maar ook een beetjes statisch,” legt Biekmann het idee uit. “Bij ons trekt de hele stad aan je voorbij. En we zorgen voor goede muziek.”

En dat slaat aan. Na elf keer op zaterdagmiddag streamen – vanwege de verwachte sneeuw is de sessie vandaag twee uur eerder begonnen – weten honderden, soms zelfs enkele duizenden clubfans de livestream te vinden. Eind november kregen de mannen zelfs een Gouden Kabouter Award uitgereikt. De prijs in de categorie Beste livestream – een aflevering waaraan ook de in ravers-kringen legendarische DJ Dimitri deelnam – was voor hen. Met als bonus een ererondje door de lege zaal van Paradiso.

Vanaf het Koningsplein gaat het nu in wandeltempo richting Leidseplein. “Amsterdam laat je horen,” roept Hero in zijn microfoon. Tram 12 knettert langs, voorbijgangers zwaaien. Het werkt allemaal sfeerverhogend. Maar al snel staat de bakfiets weer stil. Kijkers naar de livestream melden ‘een brom’ op de lijn. Robson, in het dagelijks leven technicus bij de radio, begint te sleutelen. Biekmann presenteert ondertussen een medicijn tegen de snijdende kou. Uit zijn rugzak komt een fles rum.

DJ Hero de Janeiro (53) nipt uit een plastic bekertje. “Jezus, wat is dat spul sterk,” zegt hij genietend. Hoewel hij enigszins stram – ‘ik heb ooit m’n rug gebroken’ – het passagiersgedeelte van de bakfiets in is geklauterd, is het optreden een hoogtepunt in zijn week. “Normaal had ik in januari op het strand van een Thais eiland staan draaien. Maar op pad met die andere ouwe dibbesen is een leuk alternatief.”

‘Dikke track’

Een vergunning is niet nodig, vertelt hij. “Van passerende politieagenten krijgen we altijd een duim omhoog.” Alleen vorige week dreigde het even mis te gaan. “We schuilden onder een viaduct in het Vondelpark voor de regen. Binnen no time stonden er twintig man te dansen rond de fiets. Logisch, natuurlijk. Maar we zijn snel weer vertrokken.’’

Dat gebeurt nu weer. De bakfiets trekt langs de geheel donkere Melkweg en gaat de Jordaan in. Passanten kijken afwisselend verbaasd en geamuseerd naar het gezelschap. Een enkeling steekt een vuist in de lucht, alsof de stoeptegels samen voor even een dansvloer vormen. Op de livestream komen enthousiaste reacties binnen: ‘Love it! Dikke track!’

Boven zijn beats wordt DJ Hero er enigszins melancholisch van. “Er kijken nu zo’n tweehonderd mensen. Dat zou een afgeladen dansvloer zijn. Man, wat mis ik die aanblik. Een zaal vol vrolijke, dansende mensen; da’s het mooiste dat er is.”