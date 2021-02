Draaiboeken Keizersrace afgestoft: ‘Amsterdamse schaatsgekte barst los’

De Keizersrace in 2012. Beeld ANP

“Het is niet normaal,” zegt Wim Bohnen. Hij doelt op het aantal appjes dat hij de afgelopen dagen kreeg van mensen die willen weten of er eindelijk weer een Keizersrace wordt verreden. “Vroeger snapte ik nooit hoe ze in Friesland na één nachtje vorst al over de Elfstedentocht konden praten, maar in Amsterdam gebeurt nu precies hetzelfde. De gracht ligt nog niet eens dicht, maar de Keizersracegekte is al losgebarsten.”

Het is aankomende donderdag op de kop af negen jaar geleden dat de Keizersrace, een kortebaanwedstrijd over 160 meter op de Keizersgracht tussen de Leidsestraat en de Nieuwe Spiegelstraat, voor het laatste werd verreden. Bij de dames won Annette Gerritsen, bij de mannen was dat Ronald Mulder. Beelden van het Amsterdamse spektakel gingen destijds de wereld over.

Onontkoombaar probleem

Afgelopen weekend hoorde Bohnen dat de weersomstandigheden komende week ideaal zijn voor de groei van natuurijs. Schaatsen op de grachten zou volgens de weerman van Weerplaza zelfs komend weekend al mogelijk kunnen zijn. Tijd om de draaiboeken uit de kast te halen, dacht hij. Het organiseren van de Keizersrace is namelijk een flinke klus. Vergunningsaanvragen, parkeerverboden, hekken, beveiligers, ijsmeesters – er is een hoop nodig om het schaatsspektakel in goede banen te leiden.

Toch is er dit jaar een probleem waar ook Bohnen niet omheen kan: corona. Op de editie in 2012 kwamen 25.000 bezoekers af en dat is met de huidige coronamaatregelen ondenkbaar. “Het schaatsen is het probleem niet, want er zijn steeds maar twee mensen op het ijs die tegen elkaar racen. Maar de Keizersrace gaat niet om prestige en prijzen, het is de gezelligheid eromheen die het zo leuk maakt.”

Bohnen zou er doodziek van zijn als de Keizersrace niet door kan gaan als er wel goed ijs ligt, maar is ook realistisch. “De Keizersrace zonder publiek is geen Keizersrace, maar ik wil niet op mijn geweten hebben dat mensen ziek worden en dat ondernemers die het al zo zwaar hebben nog langer in deze situatie zitten. Als het niet door kan gaan is het verschrikkelijk, maar het dient een hoger belang. En dat is het enige wat nu telt. We moeten afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt.”

Komend weekend al schaatsen op de grachten? De weersomstandigheden zijn vanaf maandag ideaal voor de snelle groei van natuurijs. Afgelopen weekeinde was dat nog niet het geval doordat er veel sneeuw viel en harde wind. Ook ligt de temperatuur pas sinds kort onder 0. Dat gaat de komende dagen veranderen, zegt weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza. “Het is nu al ruim onder 0 en dat blijft het. Vanaf dinsdag neemt de wind af, waardoor ijs beter kan groeien. We verwachten dat de bewolking ook woensdag of donderdag wegtrekt, wat zorgt voor koudere nachten. Het land is dan nog altijd bedekt met sneeuw, waardoor de warmte in de bodem blijft in plaats van vrijkomt.” “Alles bij elkaar zijn dit echt de ideale ingrediënten voor de snelle groei van natuurijs. Denk aan 3 tot 4 centimeter per nacht. En het ziet er niet naar uit dat we snel van dit weer af zijn, integendeel zelfs.”