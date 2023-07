Draag sneakers, vergeet de Linda en inspecteer de kinderrugzak: zo overleef je de vakantiedrukte op Schiphol

Met gemiddeld 68.000 reizigers per dag wordt het deze zomer druk op Schiphol. Op papier drukker dan een jaar geleden, toen de zomervakantie ontaardde in een reizigersinfarct. Hoe overleef je dat?

“Ouders, kijk eens in het rugzakje van je kinderen voor je op vakantie gaat,” zegt Dennis Muller, communicatieadviseur van Schiphol. “Dat mogen ze dan zelf inpakken. Heel vaak zitten blijken er dan nog schoolspullen in te zitten, zoals een etui met schaar of passer. Die moeten er dan bij de handbagagecontrole worden uitgehaald en worden daar dan weggegooid. Dat is zonde van de tijd en van de spullen.”

Het gaat tijdens de zomervakantie op Schiphol om grote ingrepen om druktechaos als die van een jaar geleden te voorkomen. Zo zijn er honderden nieuwe medewerkers aangenomen om te voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan.

Ook reizigers kunnen helpen het oponthoud voor zichzelf, andere passagiers en Schipholpersoneel te beperken. Niet alleen door de kinderrugzak nog even na te pluizen, maar door ook de eigen handbagage onder de loep te nemen, zeker nu steeds meer passagiers met alleen handbagage reizen.

Dat doen ze niet alleen vanwege de extra kosten die sommige luchtvaartmaatschappijen rekenen voor ruimkoffers maar ook uit angst dat aanhoudende personeelsproblemen bij de bagageafhandeling ertoe zullen leiden dat de zonvakantie zonder kofferinhoud moet worden beleefd.

Aanslaande scanners

Scherpe voorwerpen, grote hoeveelheid vloeistoffen en drugs zijn vanzelfsprekend uit den boze. Maar inmiddels hebben bananen en het tijdschrift Linda een mythische status, nadat ze begin dit jaar door Schipholtopman Ruud Sondag werden genoemd als voorwerpen waarop de handbagagescanners op de luchthaven regelmatig (en ten onrechte) aanslaan. Wat dan weer leidt tot oponthoud, omdat de bagage daarna met de hand moet worden gecontroleerd.

Volgens de luchthaven kunnen reizigers ook een handje helpen door handbagage zo overzichtelijk mogelijk in te pakken. Dankzij de inzet van de geavanceerde 3D-scanners die sinds 2021 overal op de luchthaven staan, hoeven elektronica, vloeistoffen, crèmes, tandpasta en spuitbusjes niet meer uit de tas te worden gehaald en apart in de bak van de controle te worden gelegd. “Integendeel,” zegt Muller. “Stop alles in de tas of de koffer, ook wat in je jas- en broekzakken zit. Inclusief het mobieltje en het paspoort. Dan kan het in één keer door de controle.”

Jassen, hoody’s en colbertjes moeten wel worden uitgetrokken en apart in de bak worden gelegd. “Draag een riem zonder grote gesp, dan mag die om blijven, en trek lage schoenen aan. Al het schoeisel dat boven de enkel reikt, moet uit.” Sieraden daarentegen mogen gewoon op alle plekken inblijven

Waterflesjes hoeven niet leeg

In sommige gevallen hoeven vloeistoffen in de handbagage niet eens meer in verpakkingen van maximaal 100 ml te zitten. Dat geldt ook voor doorzichtige plastic waterflessen. Die hoeven niet langer leeg, want in de handbagage zijn ze toegestaan. “Metalen waterflessen moeten wel worden geleegd,” zegt Muller. “Na de controle kunnen ze dan weer worden gevuld.”

Vooral op de vrijdagen, de zondagen en de zaterdagen (in die volgorde) zal het druk worden, omdat dan de meeste vakantiegangers vertrekken en één of twee weken later weer aankomen. Zoals het er nu naar uitziet, wordt 25 augustus deze zomer de drukste dag, met in totaal 217.000 aankomers, overstappers en vertrekkers. De grootste druktepiek ligt in de ochtend, tussen zeven en tien uur.

Gecombineerd met de inzet van extra personeel bij de controles – de afgelopen maanden zijn duizend extra beveiligers geworven, getraind en ingezet – denkt Schiphol nieuwe drukteproblemen te voorkomen. Bij de paspoortcontroles voor vluchten buiten de EU zet de marechaussee extra personeel in en zijn de paspoortscanners verbeterd.

Tijdslot

Wel zijn er nog altijd personeelstekorten bij de incheckbalies, de gates, in de bagagekelders en op de platforms. Passagiers kunnen volgens Muller ook meehelpen om het oponthoud daar zo veel mogelijk te beperken. Door zich strikt te houden aan de aanbeveling van de luchtvaartmaatschappij om binnen Europa ten minste twee uur voor vertrek aanwezig te zijn en voor intercontinentale vluchten drie uur van tevoren.

Reizigers kunnen bovendien van tevoren gratis een tijdslot aanvragen op Schiphol. Als ze zich op dat moment op de luchthaven melden, mogen ze een aparte wachtrij voor de controle gebruiken en wordt gegarandeerd dat de veiligheidscheck niet tot oponthoud leidt. Muller: “Het geeft de reiziger meer rust als hij weet hoe laat hij wordt verwacht en wij kunnen de drukte beter plannen. We zien al dat maatschappijen het ook echt aanbevelen bij het online inchecken.”

De afgelopen weken maakten dagelijks gemiddeld 10.000 passagiers van zo'n tijdslot gebruik, met een piek van 14.000 op 8 juli.

Hoe dan ook blijven de wachttijden tot nu toe beperkt. Volgens Schiphol is gemiddeld 95 procent van de vertrekkers na maximaal een kwartier in de wachtrij aan de beurt voor de veiligheidscontrole.“Er zullen rijen staan,” waarschuwde operationeel directeur Patricia Vitalis begin juli, “maar het wordt lang niet zo extreem als vorig jaar. Passagiers moeten zich niet laten afschrikken door rijen. Een rij is niet erg, als hij maar doorstroomt.”

Noodpaspoorten

Ook problemen bij de paspoortcontrole kunnen de vakantie in het water schoppen. De Marechaussee, verantwoordelijk voor de grenscontrole, ziet nog veel reizigers met pasproblemen. Zo zijn dit jaar al bijna 3700 noodpaspoorten uitgegeven, omdat passagiers hun pas waren vergeten. “Ook zien we dat mensen denken dat ze met hun ID-kaart kunnen reizen,” zegt Michiel van Leeuwen, majoor van de Koninklijke Marechaussee, “ook naar landen als Groot-Brittannië of Zwitserland. Maar voor die landen is een paspoort nodig.”

Noodpassen zijn niet alleen kostbaar – 53 euro – maar tijdige uitgifte ervan is nooit gegarandeerd en de kans is groot dat passagiers alsnog hun vlucht missen. Maatschappijen zijn met dit soort kwesties weinig coulant waardoor het risico bestaat dat de hele vakantie in het water valt.

Ook is het volgens de Marechaussee raadzaam alvast openstaande boetes voor verkeersovertredingen of een uitspraak van de rechter, te betalen bij het CJIB. Dat kan ook gaan om boetes uit bevriende buitenlanden. Anders moet alsnog op Schiphol worden afgerekend voordat verder kan worden gereisd. Wat weer tot oponthoud leidt.

Ook melden zich nog regelmatig ouders met kinderen aan de paspoortbalie zonder de juiste papieren. Van Leeuwen: “Voor meereizende minderjarige kinderen is altijd toestemming nodig van de andere ouder of voogd. Die moet vooraf worden gevraagd.” Zulke maatregelen zijn nodig om kindontvoeringen te voorkomen.