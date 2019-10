Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: Pop-up CakeStix.

Er valt alweer de volgende gekkigheid in mijn mailbox. ‘CakeStix. Pick it, flip it, whip it, drip it! The choice is yours.’

Ik zie een driehoekje – ik gok: cake – op een stokje en daarop én omheen allemaal bolletjes met vele kleuren, ongetwijfeld zoetigheid.

Het ziet er vrolijk uit.

Dr. Oetker nodigt me uit mijn eigen cake te customizen en laten drippen.

Dit is een citaat.

Nu kun je in één leven maar zoveel zonden hebben, dus ik heb zoetigheid grotendeels achter me gelaten ten faveure van chips, bitterballen, et cetera, maar met een open blik stap ik de pop-up van CakeStix binnen, hartje grachtengordel.

Jongemannen in ontiegelijk roze vangen me op. Ik word naar een lange bar geleid met allemaal bakken en nog meer bakken.

“Can I give you the CakeStix experience?” vraagt Maysam Alshbbak.

De ‘first choice’ is de cake zelf. Die kan zoal in chocolade, lemon, bosvruchten, vanille. Dan zijn er nog de specials: rainbow, cheese of met ijs erop.

Lemon dan maar, daar kun je geen buil aan vallen.

Stap 2 zijn de sauzen. Framboos, pindakaas, chocola, bosvruchten, vanille, echt een heleboel, maar geen mosterd, laat staan chili-loempiasaus.

Alshbbak: “The sauces are all vegan.”

Daar ben ik niet mee geholpen, Maysam.

Rood fruit dan maar, weinig origineel, ik weet het, maar die incidentele keer bij de Italiaanse ijscoman wil ik ook gewoon een bolletje limoen en eentje met pistache.

Ik moet alweer een volgende keuze maken, de topping, een werkelijk ongenadig hoeveelheid, ik noem alleen stroopwafel, smarties, marshmallow, cashewnoot, kokos, een overdaad, en daar moet ik er ook nog drie van kiezen.

Alshbbak: “You want me to help you?”

Heel graag, dankuwel.

Ze doet drie verschillende frutsels in een cocktailshaker, en schudt. Ik kan niet navertellen welke drie, maar ik meen strawberry sowieso.

Op een glazen plaat lees ik ‘Show your Instagramability’.

Nog altijd is het niet klaar, deze experience. Er is nog een extra ronde met sausjes. Zodat de toppings beter plakken, legt Alshbbak uit.

Er staan allemaal flessen, ik lees matcha, pineapple, karamel, wat niet.

Doe maar iets, ik laat het inmiddels helemaal aan Alshbbak over, en ga zitten op een bankje, ook roze, naast een roze prullenbak en roze muren en tussen een heleboel meisjes met een mobiele telefoon. Eentje vraagt of ik even weg wil gaan van het roze bankje, ik zit in haar beeld.

In mijn handen heb ik een driehoekig doosje met een extreem plakkerige cake. Ik neem daar één hap van, want ik ben hier om te werken.

Tips? Mail naar schuim@parool.nl.

Wat Pop-up CakeStix

Waar CakeStix, Herenstraat

Wie Bunmi Okolosi, Daniele Ebanga, Benghi Augustuszoon, Guen de Mello, Maysam Alshbbak, Amanda van Effrink

Wanneer woensdag 2 oktober, 17.00 tot 19.30 uur Drank en spijs *

Sfeer ***

Hans is niet van het drippen

Mede-initiator Benghi Augustuszoon (Nono Cakes): "Natuurlijk, vegan is healthy, maar vegan kan ook zoet zijn. Dat is de trend van nu. Gebak eet je niet voor je gezondheid." Beeld Hans van der Beek

Stefan van Lint, Inge van Dijk en Daniele Ebanga van Dr. Oetker. Van Dijk: "Mensen willen graag gezond zijn, maar als ze verwennen, moet het ook verwennerij zijn." Beeld Hans van der Beek

Maysam Alshbbak, Elena Olmo en Maaike Veldhuizen: team pick it, flip it, whip it, drip it. Beeld Hans van der Beek

Bedenker Bunmi Okolosi (Street Food Unlimited): "Bunmi betekent extra gift from God. Het is een meisjesnaam." Met Guen de Mello en Riva Nurse van Kult & Ace. Beeld Hans van der Beek

Gastheer Stan ter Meer, Amanda van Effrink (Glitziegal) en gastheer Rens van der Schoot. Te veel van het goede. Beeld Hans van der Beek