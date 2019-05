Download de vernieuwde apps en lees Het Parool een maand gratis

De nieuwe apps voor mobiele telefoons en tablets zijn vanaf 7 mei gratis te downloaden. Ter kennismaking lees je ál het nieuws van Het Parool - in welke digitale vorm dan ook - gratis tot en met 6 juni. Lees hier meer over de digitale vernieuwingen.

Hoe krijg ik de vernieuwde mobiele app?

De nieuwsapp voor de mobiele telefoon van Het Parool is beschikbaar voor iOS en Android. Heb je de oude app, dan krijg je automatisch een melding dat de app een update heeft en kun je die installeren. Soms duurt het even voor die pushmelding doorkomt. Wil je niet wachten op de melding, of krijg je hem niet, delete dan de app en ga naar de appstore om de nieuwe versie te downloaden.



De nieuwe app is geschikt voor mobieltjes met Android 5 of hoger en iOS 10 en hoger. Voldoet je besturingssystemen hier niet aan, dan kun je Het Parool lezen via de mobiele website. Ga in de browser op je telefoon naar www.parool.nl.



Tot en met 6 juni biedt de app een maand volledig gratis toegang tot alle artikelen.

Wat is de Digitale Editie?

Vanaf 7 mei is er een nieuwe variant van Het Parool die voldoet aan alle normen van deze tijd: de Digitale Editie op tablet. Die verschijnt 's middags om 17.00 uur en bevat alles wat in de papieren krant staat, maar met de voordelen van digitale journalistiek: video, fotoreeksen, podcasts en links naar andere artikelen.



Als abonnee kun je de Digitale Editie altijd en overal downloaden. Ook nieuw: deze Digitale Editie wordt, als het nieuws zich ontwikkelt, door de redactie aangepast.



Een kwaliteit van de papieren krant is dat hij een begin en een eind heeft; de redactie biedt een pakket verhalen dat gelezen moet worden om goed geïnformeerd te blijven. Deze leeservaring - kort gezegd: de belangrijkste en fijnste stukken op een presenteerblaadje - geldt ook voor de Digitale Editie; je bladert door de onderwerpen die de redactie heeft geselecteerd.

De krant was al op de tablet als pdf te lezen, in de nieuwe app voor de Digitale Editie is deze ook terug te vinden via het krantensymbooltje.



De Digitale Editie is in eerste instantie alleen op tablet te lezen: het grotere scherm leent zich het best voor deze leeservaring.



Hoe lees ik de Digitale Editie?

Wellicht lees je de krant als pdf al op een tablet. Voor de Digitale Editie download je een andere app: Het Parool - Nieuws.

Download hier de Digitale Editie-app voor Android en iOS op je tablet. De nieuwe app is geschikt voor tablets met Android 5 of hoger en iOS 10 en hoger. Voldoet je besturingssysteem hier niet aan, dan kun je de Digitale Editie niet lezen. Wel is de mobiele site van Het Parool beschikbaar via de browser op de tablet.



De Digitale Editie is ter kennismaking gratis tot en met 6 juni.