Douchewater in studentenflat gloeiend heet: ‘Heel onaangenaam voor mijn jongeheer’

In een studentenflat aan de Eerste Ringdijkstraat in Oost hebben bewoners te maken met douches die opeens zo heet worden dat ze eronderuit moeten springen. ‘Het was heel onaangenaam voor mijn jongeheer.’

In de negen jaar dat hij in studentenflat De Eenhoorn in de Eerste Ringdijkstraat in Oost woont, is douchen voor Robert (33) nooit een routinekwestie geworden. In zijn vorige studio werd het water af en toe erg koud, als een onvrijwillige Wim Hofbehandeling.

Toch is de douche van de kamer die hij sinds 2018 in De Eenhoorn bewoont, nog onaangenamer. Hier wordt het water soms plotseling heel heet. “Toen ik vorig jaar eens met mijn vriendin onder de douche stond en niet kon wegspringen, had ik daarna een pijnlijke, rode rug. Het zag eruit alsof ik alleen met dat stukje rug uren in de zon had gezeten.”

Hij bleek uiteindelijk een eerstegraads brandwond op zijn rug te hebben. En de problemen zijn nog niet opgelost. “Twee weken geleden nog had ik een heel onaangenaam moment met mijn jongeheer,” zegt Robert zonder nadere ­details te geven.

Ergens anders douchen

Uit WhatsAppgesprekken van een groep met 256 van de bijna 400 bewoners van de studentenflat, die Het Parool heeft ingezien, blijkt dat de werking van de douches door veel bewoners als een probleem wordt ervaren. Het is een ­terugkerend onderwerp in de appgroep.

De 23-jarige Molly Kruse uit de Verenigde Staten heeft al sinds ze in de flat woont problemen met de douche. Afgelopen winter heeft ze daarom steeds bij een vriend gedoucht, aan de overkant van de straat. “Ik douchte daardoor minder vaak dan ik zou willen,” zegt ze. “Ik nam dan mijn hele hebben en houden mee: mijn tas met kleren, mijn handdoeken.”

Toen ze twee weken vanwege bronchitis geveld was en niet naar buiten kon, heeft ze enkel koud gedoucht. “Ik wilde geen brandwonden oplopen,” zegt ze.

Ze heeft al zes keer een loodgieter over de vloer gehad en zelfs de gebouwbeheerder. Er is een geheel nieuwe douche in haar studio geïnstalleerd – zonder noemenswaardig effect. “De ­gebouwbeheerder dacht dat ik niet wist hoe de douche werkte,” zegt Kruse, “dus die ging me uitgebreid staan uitleggen hoe de knoppen ­werken.”

Een eveneens 23-jarige studente uit China noemt de plotseling hete douches ‘een algemeen bekend probleem’. Ze zegt ook contact te hebben gehad met het gebouwbeheer, zonder gevolg. “Maar het is ook zo,” zegt ze vergoelijkend, “dat we wel heel weinig geld voor deze ­kamers in Amsterdam betalen.”

Weinig meldingen

De variatie in watertemperatuur is naar alle waarschijnlijkheid een gevolg van variaties in de waterdruk. Als de druk in de leidingen plotseling daalt, stroomt het water minder hard en wordt het dus langer verwarmd – en daardoor kan er veel te warm water uit de kraan komen. Stijgt de druk plotseling, dan stroomt het water juist te snel langs de warmtebron en wordt het te kort verwarmd.

Frans Pieter de Jong, woordvoerder van verhuurder Duwo, zegt dat in de afgelopen negen maanden slechts zes meldingen bij de verhuurder zijn binnengekomen over de waterdruk. “Als de douches te heet zijn of er sprake is van verbranding, dan weten we dat niet. We hopen dat de deur openstaat. Dit zijn dingen die niet mogen gebeuren.”

Bij Waternet zijn geen meldingen binnengekomen over de waterdruk, zegt woordvoerder Ton Boon. Hij legt uit dat Waternet in principe het water op de juiste druk aanlevert aan de voor­gevel van een flat en dat in de flat zelf het water met een zogeheten hydrofoorinstallatie op de juiste druk dient te worden gehouden.

Binnenhuisinstallaties

Water wordt geleverd op de minimale druk van 2,5 bar, zoals de wet voorschrijft. In hogere ­gebouwen is vaak meer waterdruk nodig, zegt Boon, maar daar moet de eigenaar voor zorgen. “Anders komt er bijvoorbeeld op twaalf hoog echt geen water meer uit de kraan.”

Lage waterdruk kan allerlei oorzaken hebben. Vaak betreft het echter binnenhuisinstallaties waar Waternet geen bemoeienis mee heeft.

Duwo-woordvoerder De Jong meldt dat er ­problemen zijn met het centrale ketelhuis in het gebouw. Individuele ketels zijn al vervangen en werkzaamheden aan de centrale ketel staan ­gepland en moeten in de zomer afgerond zijn. Waarom de problemen al zo lang voortduren, kan de woordvoerder niet zeggen.

De Chinese studente heeft inmiddels een manier gevonden om toch in de douche te kunnen staan: door kort te douchen en de kraan slechts mondjesmaat open te zetten. “In het ergste geval verbrand je je haar of je handen een beetje, maar je kunt er snel onderuit springen.”

Robert kan tegenwoordig aan het geluid van de druppels op de badkamervloer horen of de waterdruk verandert. “En als de druk verandert, spring ik snel uit de douche. Ik voel me net een ninja.”

De namen van alle geïnterviewden zijn bekend bij de redactie. De personen van wie de namen niet volledig zijn vermeld in het artikel, wilden dat niet om individuele problemen met de verhuurder te vermijden.