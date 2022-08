Douane duikt 150 kilo cocaïne op onder zeeschip in Amsterdam Westhaven

Het schip op de foto is niet het zeeschip uit het verhaal. Beeld Getty Images/iStockphoto

De cocaïne zat verstopt in tassen die onder water aan de romp van het schip waren bevestigd. Het schip was afkomstig uit Brazilië. Een duikteam van de Nederlandse douane stuitte op de verborgen lading tijdens een routinecontrole in de haven.

Er is niemand aangehouden. Waarschijnlijk is het schip gebruikt om de drugs te vervoeren zonder medeweten van de bemanning, laat een woordvoerder van de Fiod, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, weten. De drugs zijn vernietigd en de zaak is verder in onderzoek genomen door het Hit And Run Cargo (HARC)-team Amsterdam. Het HARC-team is een samenwerkingsverband tussen de douane, de Fiod en de politie.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: