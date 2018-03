Dorpsrelletje rond kleurrijke badeendenfiets

Het is hem er vooral om te doen Amsterdam van meer kleur te voorzien. En je kan zeggen wat je wil van de 'eendenfiets' die Bruno Jonker pontificaal voor zijn knuffelwinkel Knuffels in de Sint Antoniesbreestraat heeft geparkeerd, kleurrijk is ie.



Maar al meer dan een half jaar ligt de ondernemer overhoop met de gemeente over de status van het object. Is het een ongeoorloofde reclame-uiting of een versiering van de stad? Een dorpsrelletje. Over anderhalve week dient een rechtszaak over de fleurige fiets.



Het begon in mei vorig jaar toen een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente voor de zoveelste keer constateerde dat het gewraakte object daar stond.



Bloembak

Zoals het werd omschreven: 'De fiets was versierd met een heleboel kleine badeendjes en één grote badeend als fietszadel. Het aan de fiets gekoppelde aanhangertje was versierd als een soort bloembak.'