Doorwerken, mét fysiek contact: ‘Beetje als Russische roulette’

Dylan Klein. Beeld Privéfoto

Dylan Klein (27), fysiotherapeut en zzp’er

“We hebben vanuit het genootschap voor fysiotherapeuten de oproep gekregen om te blijven werken om de druk op de huisartsen te verlichten. Daarbij zijn richtlijnen ingesteld waar we ons aan moeten houden, maar dat voelt toch een beetje tegenstrijdig. Je wil als fysiotherapeut natuurlijk mensen helpen, maar je kunt ook degene zijn die ze besmet. Zonder fysiek contact is een behandeling natuurlijk onmogelijk.

Daarom heb ik patiënten uit de risicogroep al zelf afgebeld. Ik wil geen enkel risico nemen natuurlijk. Daarnaast bellen veel patiënten nu ook zelf af. Financieel kan dat op termijn een probleem worden, maar gezondheid gaat voorop.”

Yvette Schotsman. Beeld Privéfoto

Yvette Schotsman (46), wijkverpleegkundige

“Als wijkverpleegkundige doe ik intakegesprekken bij cliënten die in hun laatste levensfase zitten. Die gesprekken probeer ik nu telefonisch te doen, maar dat is wel lastig, want het liefst wil ik iemand zien. In de praktijk merk ik dat veel mensen de zorg afzeggen, ze zijn bang. Dat is wel schrijnend. Er zitten mensen tussen die niemand hebben, wij zijn de enigen die ze zien.

Deze week ben ik voor het eerst bang geweest. Een huisarts die bij een patiënt van mij is geweest, is positief getest. Dan neem je thuis alle maatregelen, maar word je door je werk eraan blootgesteld.”

Sascha Kooij. Beeld Privéfoto

Sascha Kooij (21), haarstylist

“In de kapsalon merken we dat er veel afspraken afgezegd worden en we vragen klanten met klachten of ze thuis willen blijven. Dat hebben we ook via sociale media naar onze klanten gecommuniceerd. Maar we hebben ook klanten die nog snel even naar de kapper willen voordat we eventueel dicht moeten. Tot die tijd werken we volgens de richtlijnen en ontsmetten we alles grondig.

Het voelt een beetje als Russische roulette. Wij moeten nu zelf kiezen of we de salon sluiten, terwijl we best dicht op mensen zitten te werken. Volgens mij kan mijn werkgever nu ook geen deeltijd-ww voor mij aanvragen. Wat dat betreft zou het fijn zijn als de knoop doorgehakt wordt.”

Glenn Rademaker. Beeld Privéfoto.

Glenn Rademaker (26), fysiotherapeut en zzp’er

“Je merkt dat de angst regeert bij patiënten, zelf heb ik die niet, maar ik zou het erg vervelend vinden als ik iemand zou besmetten. Ik hink op twee gedachten, want financieel moet ik eigenlijk door, ik ben pas net begonnen als zzp’er en de huur moet betaald worden. De minister heeft wel gezegd dat er een uitkering komt, maar wanneer en hoe lang duurt het voordat zoiets er is?

Als patiënten naar de praktijk komen, geef ik ze geen hand. Mensen die in de zorg werken of ouder dan 70 jaar zijn, heb ik zelf al afgebeld. Ik kan bij behandelingen geen afstand houden, ik moet toch af en toe en elleboog in iemand zijn rug zetten.”