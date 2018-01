Doorstart voor Casa-abortuskliniek Sarphatistraat

De ruimte moet worden aan­gepast en er moet nieuw personeel komen

Sinds de sluiting van de Casakliniek op 5 december moesten Amsterdamse vrouwen die ongewenst zwanger zijn uitwijken naar klinieken in Utrecht, Heemstede en Almere, en soms nog verder.



De wachttijd kon oplopen tot twee weken. Om de drukte te verwerken besloot de abortuskliniek in Almere op zaterdag te aborteren.



Vorig jaar gingen alle zeven vestigingen van Casa failliet. De keten verrichtte ongeveer de helft van de 31.000 abortussen in Nederland.



Zorgen

In Amsterdam werden jaarlijks zo'n 3500 vrouwen geholpen. De Bloemenhovekliniek in Heemstede behandelt jaarlijks ongeveer hetzelfde aantal vrouwen.



In tegenstelling tot de vestiging van Casa in Rotterdam was er aanvankelijk weinig animo voor overname van de Amsterdamse kliniek. Dat hield verband met de hoge huurprijs van het pand.



In de gemeenteraad spraken raadsleden en wethouder Eric van der Burg hun zorgen uit over het ontbreken van abortushulp in Amsterdam. De Bloemenhovekliniek is met de eigenaar van het pand Sarphatistraat 620 echter tot een oplossing gekomen.