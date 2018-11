Doorstart MC Slotervaart wordt 'zwaar en moeilijk'

Het is een lastige, complexe materie, waarbij we merken dat het heel veel tijd kost om met alle betrokken partijen eruit te komen

Morgen komen alle partijen bij elkaar voor een bespreking bij het ministerie van VWS, waar de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de gemeente Amsterdam, de Nederlandse Zorgautoriteit en 'alle partijen die belangrijk zijn voor dit plan' aanwezig zijn.



Of het morgen dan ook rond is, kan de curator niet zeggen. "Het is een lastige, complexe materie, waarbij we merken dat het heel veel tijd kost om met alle betrokken partijen eruit te komen. We zijn daar de hele dag mee bezig. We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, en dan gaat het om uren en dagen - een hele korte termijn."



De curator toonde begrip voor de onzekerheid die het lange wachten met zich meebrengt - nu al bijna drie weken sinds het faillissement, maar noemt de mogelijkheid voor een doorstart 'te mooi om te laten glippen'.



Medewerkers wezen hem erop dat steeds meer personeelsleden vertrekken naar andere werkgevers. Ook halen hordes patiënten hun dossiers op. Op dat laatste is een 'stop' gezet, omdat de curatoren willen dat het zorgvuldig gebeurt, aldus Van Zanten. Er wordt gekeken naar een proces waarbij dat 'weer veilig op gang kan komen'.



Op 23 november gaan, als er geen doorstart is, de poli's definitief dicht. Het personeel blijft dan langer aan het werk om de patiënten over te dragen aan andere ziekenhuizen.