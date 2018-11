Doorstart MC Slotervaart gaat niet door

De aandeelhouders van CCN hebben niet alle partijen voor zich weten te winnen. Na dagen van druk overleg op het allerhoogste niveau, volgt de kater voor de medewerkers en de patiënten die hoopten op een doorstart voor MC Slotervaart.



Het is klaar. De medewerkers moeten op zoek naar een andere baan. En de patiënten van het ziekenhuis (90.000) zullen over de andere ziekenhuizen in de stad worden overgedragen, een proces dat na de aankondiging van het faillissement, bijna drie weken geleden, al in gang is gezet. Het ziekenhuis zal nog langer open blijven om dat zorgvuldig af te wikkelen, zo zei de curator tijdens de drukbezochte emotionele bijeenkomst. Een deel van het personeel blijft in dienst, zolang dat proces loopt.



Aandeelhouders van CCN

Uit de 33 gegadigden die zich hadden gemeld voor het vastgoed, de overname van bepaalde specialismen of een doorstart van het ziekenhuis, kwamen de aandeelhouders van CCN volgens de curatoren als beste uit de bus. "Er waren er maar een paar die het hele ziekenhuis wilden overnemen. Dat lukte niet."



Vakgroepen die kunnen overstappen naar andere ziekenhuizen, zullen die plannen nu verder uitwerken, zei de curator, zonder die specialismen bij naam te noemen. Eerder werd al uit bronnen uit het ziekenhuis bekend dat de afdeling bariatrie - die de maagverkleiningen doet - gewild is bij andere ziekenhuizen en dat OLVG interesse heeft in Geriatrie (ouderengeneeskunde).



Er ontstond tumult rondom de club die de doorstart wilde maken, de aandeelhouders van CCN omdat Loek Winter, eigenaar van MC Slotervaart tot het failliet ging, via via aandelen heeft in CCN. De aandeelhouders benadrukten dat ze Winter buiten de deur zouden houden in het nieuwe bedrijf waarmee ze de doorstart van het MC Slotervaart wilden maken.



MC Slotervaart zou volgens bronnen uit het ziekenhuis worden afgeslankt met meer dan een halvering van de bedden tot 'een poli met maximaal 40 - 60 bedden'. Acute afdelingen als de spoedeisende hulp en de intensive care zouden verdwijnen, evenals alle opleidingen.



CCN was ook een belangrijke overnamekandidaat voor de overname van de IJsselmeerziekenhuizen, maar is daar gepasseerd door Ziekenhuis St Jansdal. De curatoren onderhandelen nu alleen nog met St Jansdal over een mogelijke doorstart.



