Doorrijder zonder rijbewijs rijdt tijdens vlucht fietser aan in Noord

Beeld Joris van Gennip

De automobilist reed rond 17.45 uur een auto aan op de Slijperweg en reed na dat ongeval door. Het slachtoffer van die aanrijding besloot de auto te volgen om verhaal te halen over de schade die haar auto had gemaakt. Van de twee inzittenden, vluchtte er een uit de auto terwijl de automobilist er op hoge snelheid vandoor ging. In zijn vlucht reed hij volgens de politie op de kruising van de Papaverweg en de Klaprozenweg een of meerdere fietsers aan. Daarbij zou hij meerdere keren over een fiets heen zijn gereden.

Een oplettende omstander besloot de betrokken auto te volgen, waarna agenten de verdachte in de omgeving konden aanhouden. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het verlaten van een plaats ongeval.

De politie is op zoek naar de fietser of fietsers die zijn aangereden en naar mensen die meer informatie hebben.

