Doorrijden bij rood kruis op snelweg hard aangepakt

De meeste ongelukken op afgezette wegen ontstaan wanneer onoplettende bestuurders de gele pick-uptrucks van Rijkswaterstaat rammen die na een incident de weg afzetten.



Nadat in 2014 het aantal aanrijdingen tot 21 was opgelopen, namen politie en Rijkswaterstaat maat­regelen. In Rotterdam werd een pilot gestart met acht weginspecteurs met de bevoegd­heid van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die boetes konden uitschrijven.



Het aantal aanrijdingen halveerde. In de eerste helft van dit jaar hebben weginspecteurs 600 straf­beschikkingen gestuurd in heel Nederland.



In de regio Amsterdam zijn hier inmiddels zo'n drie inspecteurs toe bevoegd. Landelijk worden het er eind dit jaar vijftig. Hun eerste taak blijft de veiligheid van weggebruikers bij een incident, maar als de weg is afgezet en andere hulpdiensten ter plaatse zijn, kunnen ook zij iedereen beboeten die een rood kruis negeert.



Hardere aanpak veelplegers

De handhaving is eenvoudig, omdat de automobilisten niet stilgezet hoeven te worden. Een foto van de overtreding door een agent of een ambtenaar met boa-status, of alleen het kenteken is genoeg.



De overtreding is voor agenten en weg­inspecteurs makkelijk te constateren en daardoor vallen de boetes in plukjes van twintig tot vijftig stuks. Rond de kruising A9/A4 bij Badhoevedorp zijn dit jaar al 144 boetes uitgedeeld.



Het negeren van een rood kruis valt sinds 2015 onder het strafrecht en daardoor kunnen veelplegers harder worden aangepakt. Bij meer dan drie overtredingen binnen twee jaar volgen onder deze regeling hoge straffen.



Afgelopen

Een bestuurder kan zijn rijbewijs kwijtraken of een hoge geldboete krijgen. Ook kan de overtreding meetellen in de beoordeling bij het krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).



Volgens Rijkswaterstaat moet het afgelopen zijn met het negeren van de rode kruizen, hoe onnodig het afsluiten van een rijbaan ook lijkt.



"Bij het ongeval op de A2 dachten veel mensen: dat rode kruis geldt toch niet meer voor mij, ik neem gewoon de afslag, maar dat is een verkeerde gedachte. Zo'n kruis staat er niet voor niets," aldus een zegsvrouw. "Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen. Deze overtreding wordt dan ook een hufterfeit genoemd, die valt onder het strafrecht."