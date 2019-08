Doorgroeiers ‘Sous’ en ‘Freaks’ maakten het steeds erger

Met Zakaria Z. zou El B. in april 2016 crimineel Nouredine A., ‘Hitler’, hebben willen vermoorden. Een duo op een scooter beschoot hem en een vriend in een auto op de Burgemeester Vening Meineszlaan in Nieuw-West. Beeld Olim Bajmat/Novum RegioFoto

Sommige vrienden en mededaders van ‘Sous’ en ‘Freaks’ uit Amsterdam-Oost hebben inmiddels levenslang gekregen of zijn zelf vermoord.

Zakaria ‘Freaks’ Z. kreeg zelf in 2016 al 8 jaar cel voor zijn rol in een ternauwernood verijdeld moordplan in Amsterdam-West een jaar eerder. Begin 2015 kreeg hij ook zes weken cel voor een kinderlijk onbeholpen inbraakpoging in gokhal Lucky Jack in de Utrechtsestraat.

Het spoor van geweld waarin de zwakzinnige Abderrahmane ‘Sous’ el B. is verwikkeld, grijpt je naar de keel, of de rechtbank de verdenkingen in zijn nu te behandelen zaak bewezen zal verklaren of niet.

Op 1 juli 2016 werd hij op zijn scooter volgens een getuige ‘zeven, acht, negen keer’ beschoten voor de flat aan de Beukenhorst in Diemen waarheen zijn familie vanuit Amsterdam-Oost was verhuisd. Hij ontkwam. Naar dezelfde flat gooide een onbekende vorig jaar een handgranaat terwijl hij in voorarrest zat. Die explodeerde een verdieping onder die waar zijn familie woont, voor een raam waarachter een kind sliep – dat door geluk ongedeerd bleef. De aanslag leek een morbide waarschuwing dat El B. in zijn strafzaak moest zwijgen.

Beïnvloedbaar

Na de eerste aanslag op zijn leven bewapende El B. zich. Op 3 augustus 2016 pakte de politie hem na een achtervolging in Amsterdam-West, waar hij op de vlucht een pistool had weggegooid. Hij kreeg vijf maanden cel. De reclassering toonde zich in die zaak bezorgd om de ‘ernstige beperking van zijn verstandelijke vermogens’ waardoor hij heel beïnvloedbaar is. Zijn begeleiders van de Top 600 van gewelddadige criminelen waarin hij al jaren is opgenomen, zaten met hem in de maag.

Hij had de rechtbank bezworen in het buitenland te zullen onderduiken zodra hij vrij kwam, maar deed dat niet. Toen hij in mei 2017 werd gearresteerd vanwege een verprutste taakstraf, bedreigde hij een agent (‘Je hebt toch vrouw en kind? Ik doorzeef je woning’). Weken later vond de politie een vuurwapen, verstopt in de slaapkamer van zijn kleine zusje. El B,. kreeg weer een bescheiden celstraf.

Hij was in 2011 al veroordeeld voor wapenbezit en zou in 2011 en 2013 zeven inbraken hebben gepleegd met jeugdvriend Hicham M. – die onlangs levenslang kreeg als huurmoordenaar. El B. kwam ondertussen in meerdere onderzoeken naar (plannen voor) onderwereldmoorden in beeld. Nu denkt recherche in drie zaken bewijs te hebben voor een veroordeling.

Kalasjnikov

Belangrijk bewijs komt uit afgeluisterde gesprekken en e-mailverkeer uit versleutelde maar gekraakte ‘PGP’-Blackberry’s van El B. en Zakaria Z. Zo kreeg de recherche zicht op de uitvoerders van de wilde moordaanslag op de in Amsterdam actieve crimineel Chahid Yakhlaf en een vriend op 1 november 2014 op de Poortdreef in Almere. In een met afluisterapparatuur behangen auto vertelt El B. twee andere criminelen trots dat ze de vorige keer vanuit een ‘Bimmie’ (BMW) in ‘Poortje’ waren overgestapt in ‘een boessoe in Muiderberg’. Dat past precies op de daders die Yakhlaf vanuit een BMW beschoten, om die vluchtauto in Muiderberg in brand te steken en verder te vluchten in een bus.

Achterin de BMW lag een kalasjnikov, wat past bij El B.’s opmerking dat ze ‘de gannoes’ (wapens) achterin de BMW hadden achtergelaten. Het busje stak El B. in brand nadat het op televisie in Opsporing Verzocht was genoemd. Het stond vlakbij een onderduikadres dat de dadergroep toentertijd veel gebruikte.

Vanaf dinsdag komen veel meer berichten aan de orde, waarin ‘Sous’ en ‘Freaks’ volgens een aanklager ‘zorgwekkend koelbloedig spreken over te liquideren personen.