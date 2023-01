Door vuurwerk beschadigde basisschool in Noord kan na de vakantie toch open

Beeld Getty Images/iStockphoto

“We zijn allemaal erg geschrokken,” zegt directeur Michel. Nadat ze tijdens de jaarwisseling een melding had gekregen van de alarmcentrale, ging ze meteen naar het schoolgebouw. “Ik zag meteen dat de schade enorm was.”

De brandweer noemt het ‘een grote ravage’. Veel ramen en puien van het schoolgebouw zijn eruit geblazen. Die delen zijn inmiddels dichtgetimmerd. Ondanks de schade kan de basisschool volgens Michel volgende week maandag wel open. “Het is vreselijk wat er is gebeurd, maar het komt goed.”

Wethouder Marjolein Moorman noemt de actie via Twitter ‘gewetenloos’. ‘Er is toch iets goed mis met je als je oud en nieuw ziet als vrijbrief om de boel maar in de hens te steken,’ schrijft Moorman. ‘Wat een gewetenloze, schandalige actie om scholen zo zwaar te beschadigen.’

Brand in gymzaal Buitenveldert

Er woedde tijdens de jaarwisseling ook een brand in een gymzaal van een school aan de Zuid-Hollandstraat in Buitenveldert. Vermoedelijk hebben vandalen daar een brandende kliko door het raam gegooid, aldus een woordvoerder van de brandweer.