Door Turkije uitgezette Syriëganger aangehouden op Schiphol

Beeld ANP

De man, wiens Nederlanderschap vorig jaar is ingetrokken, was door Turkije uitgezet en begeleid door de autoriteiten in Istanboel op het vliegtuig gezet. Hij is in 2015 naar het strijdgebied in Syrië afgereisd en in augustus 2020 aangehouden in Turkije, nadat hij zich had gemeld bij het Nederlandse consulaat in Istanboel.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Turkse minister van Binnenlandse Zaken verschillende keren gebeld om te laten weten dat de man niet meer welkom is in Nederland. Dat Turkije de man woensdagmorgen toch op het vliegtuig naar Schiphol heeft gezet, ‘betreurt’ het kabinet. Het is de tweede keer dat Turkije een zogeheten uitreiziger uitzet die het Nederlanderschap was ontnomen.

Vrijdag wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die beslist over mogelijke verlenging van zijn hechtenis. ‘Aangezien de betrokkene geen verblijfsrecht heeft in Nederland en de toegang tot Nederland is geweigerd, zal na vervolging en een eventuele detentieperiode worden ingezet op uitzetting naar het land van de andere nationaliteit,’ schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Om welke andere nationaliteit het gaat, is onbekend.