Door staking NS maandagochtend geen treinen

Ook na dat tijdstip is hinder op het spoor te verwachten.



De werkonderbreking bij de NS komt boven op een staking bij het stads- en streekvervoer, waarmee de betrokken vakbonden eveneens bevriezing eisen van de pensioenleeftijd. Tram-, metro- en busbestuurders in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam leggen vanaf 06.00 uur 66 minuten lang het werk neer. Trams, bussen en metro's die voor 06.00 uur op de dienstregeling staan, zullen ook niet rijden.



Maandag geldt overigens in veel sectoren als actiedag. Zo zijn er acties in de bouw, de metaal en de schoonmaak. In die branches wordt - ook vanwege de pensioenvoorziening - opgeroepen tot een 24 uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt volgens de bonden gestaakt. De actievoerders verzamelen zich volgens de bond op tien regionale actiebijeenkomsten verspreid over het land.